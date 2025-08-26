"Qui si scrive la storia". Carrarese trionfante. Il sogno continua . Grande festa allo stadio

Grande festa allo stadio per gli Azzurri di mister Antonio Calabro, che l’altra sera al Picco hanno realizzato un sogno lungo 16 anni: vincere il derby contro lo Spezia con due gol a zero per la Carrarese. Cori, applausi e fumogeni e i tifosi in delirio hanno accolto il pullman della Carrarese di rientro dal Picco. Un risultato storico che la squadra del presidente Manrico Gemignani ha ottenuto dopo un altro storico risultato, la promozione in serie B. Senza contare che la Carrarese aveva vinto la partita di trasferta ben 25 anni fa, ma quella era la Coppa Italia.

A sostenere la squadra a Spezia sono potuti andare solo 156 tifosi facendo ben sentire le loro voci, ma al dei Marmi sono andati in centinaia e tutti felici e contenti di esserci. Una grande festa e un’accoglienza trionfale, che da quando la Carrarese è stata promossa in serie B è ormai diventata una tradizione, basti pensare al delirio che la squadra aveva scatenato in piazza Alberica a fine stagione. La storica vittoria dello 0-2 ha subito scatenato gli animi di tifosi e ultras che ancora ricordano ilderby dello scorso anno.

Le partite con lo Spezia non sono solo gare calcistiche, ma vere e proprie sfide dove l’orgoglio batte lo sport in tutto e per tutto. Una vittoria che entrerà nella storia e che all’inizio del campionato è sicuramente un’iniezione di fiducia per calciatori e tifosi.

Al Picco non potevano mancare i tifosi della Cfc carrarese fans club, tra cui i fratelli Lorenzo e Monica Menconi. "La partita è stata emozionante, eravamo già stati presenti l’anno scorso e avevamo preso 4 gol - racconta euforica Monica Menconi -, con annessi sfottò e prese in giro umilianti da parte degli spezzini, quindi è stata una grande rivincita e soddisfazione. I ragazzi sono stati immensi, non hanno mollato , ma non avevamo dubbi su questo perché, sin dal riscaldamento, si vedeva in loro la grinta e la voglia di vincere. Grande anche il nostro mister Calabro, una garanzia, che al triplice fischio è venuto immediatamente a gioire verso il nostro specchietto gialloazzurro - conclude Menconi -. Questa squadra e questa società stanno riscrivendo la storia della Carrarese e quindi un doveroso grazie per questi sogni che ci stanno regalando".

Alessandra Poggi