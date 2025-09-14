Problemi all’ex colonia Motta: "Zona lasciata nel degrado"

L’estate si chiude tra le polemiche sullo stato della spiaggia libera antistante la ex colonia Motta, una tra le poche rimaste sul litorale massese. A segnalare la situazione è il Comitato tra la gente, che da mesi si fa carico di portare a conoscenza le lamentele di residenti e soprattutto dei turisti, che hanno trovato quest’anno una situazione tutt’altro che confortevole. Secondo il comitato, quella fascia di litorale, a partire dalla ex colonia Torino fino alla ex colonia Motta, sarebbe rimasto in condizioni di degrado per tutta la stagione balneare con rifiuti abbandonati, manutenzione scarsa e servizi carenti. Una situazione che, da quello che emerge, "ha compromesso non solo l’immagine turistica della zona, ma anche la sicurezza e la vivibilità della spiaggia".

Molti frequentatori abituali della spiaggia libera, infatti, avrebbero rinunciato a tornarci, preferendo spostarsi verso altri tratti di litorale più curati. "È inaccettabile che una delle aree storiche di Marina di Massa venga lasciata in questo stato di degrado – scrive il comitato –. Chiediamo interventi immediati per restituire dignità a un bene pubblico che appartiene a tutti". Per non parlare delle buche presenti sull’asfalto, in quel punto davanti alla Motta, ridotto a pericolosa groviera e che obbliga le auto a fare lo slalom per evitare di danneggiare le gomme. Purtroppo, in caso di pioggia, le buche non si distinguono e i danni si moltiplicano. Da ricordare, però, che quella di cui stiamo parlando, è una zona turistica molto frequentata, essendo in prossimità della Partaccia, zona più vasta d’Europa per i suoi campeggi. E l’estate 2025 non è stata molto accogliente. Il comitato annuncia che presenterà le proprie istanze all’amministrazione comunale, chiedendo un piano di intervento urgente per la prossima stagione estiva. "Non possiamo più permettere che il degrado si ripeta: Marina di Massa merita spazi pubblici sicuri, puliti e accoglienti".