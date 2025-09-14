"Una voragine in strada da mesi per i lavori"

Via Torregiano è una stradina stretta che si snoda nella parte alta della frazione di Mirteto. Una macchina, in certi punti, ci passa a malapena. I residenti sono sul piede di guerra con l’operato del cantiere di Gaia (nella foto), che da mesi sta effettuando dei lavori per sostituire le tubature dell’acqua. Duecento metri di strada sono interessati dagli scavi e sono stati ricoperti con del ghiaino soggetto a cedimento, soprattutto con le piogge. "Non è possibile una situazione simile – si sfoga Mirco Dell’Amico, anche a nome dei residenti -. Da quattro mesi nella strada è stata aperta una voragine per effettuare i lavori. Purtroppo il cantiere è fermo, non procede e il buco è lì, mettendo a rischio la pubblica incolumità. Alcuni giorni fa le gomme di due auto sono sprofondate nel ghiaino che ricopre parte degli scavi. Abbiamo chiamato i vigili urbani e sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare le gomme delle macchine, sprofondate e rimaste incastrate sotto l’asfalto. Tutti i residenti, indignati, sono scesi in strada per protestare. Abbiamo chiesto di mettere in sicurezza quel buco e il tratto in questione – aggiunge Dell’Amico - , anche in maniera provvisoria con una lamiera resistente, ma i tecnici di Gaia ci hanno risposto che non è possibile. Le auto, passando, sfiorano il buco dove il terreno sprofonda sempre di più. Il buco è profondo circa un metro e se dovesse cedere sotto le gomme di un’auto, c’è il rischio che il mezzo si capovolga. Siamo prossimi alla stagione delle piogge e non possiamo continuare in questo modo, mettendo a rischio la pubblica incolumità e causando danni alle auto". I residenti di via Torregiano sono infuriati e chiedono un intervento risolutivo, immediato, prima che possa succedere l’irreparabile

Angela Maria Fruzzetti