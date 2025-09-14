Se la Polonia si blinda

Marcia della Croce Rossa. Campagna di formazione. Iniziative per la comunità
14 set 2025
MONICA LEONCINI
Cronaca
Albiano Magra ospiterà la prima tappa del percorso in programma giovedì. Mentre il 28 andrà in scena la camminata dedicata ad adulti e bambini.

A settembre puoi diventare volontario della Croce rossa di Albiano Magra. La Cri apre le iscrizioni per il nuovo corso di accesso: se hai voglia di aiutare, imparare competenze fondamentali e fare la differenza nella tua comunità, questo è il momento giusto. Ci saranno una formazione pratica e teorica con un team motivato che proporrà un’esperienza unica nel mondo del volontariato. L’inizio del corso è fissato per il 18 settembre alle 20,30, nella sede della grande frazione aullese, iscrizioni e info ai numeri 3397980635, 0187415493.

Settembre significa anche Marcia della Croce rossa, arrivata alla sua 23esima edizione. Si tratta di una manifestazione ludico motoria con partenza alle 8 dalla sede di Albiano. Appuntamento per il 28 settembre, per una giornata aperta anche ai bambini, iscrizioni alla partenza fino alle 9, premio di partecipazione a tutti i presenti. Il percorso sarà misto, di circa 6 e 12 chilometri.

Il gruppo di volontari è molto attivo anche con i più piccoli, il 18 ottobre infatti torna il Progetto 8-13, il cammino che Croce Rossa Italiana ha scelto di avviare insieme alle bambine e ai bambini che hanno compiuto gli otto anni di età, per permettere anche ai più piccoli di appassionarsi al mondo del volontariato e muovere i primi passi all’interno dell’associazione. Attraverso il Progetto 8-13, la Croce Rossa Italiana promuove esperienze educative rivolte ai giovani tra gli 8 e i 13 anni, offrendo loro l’occasione di conoscere l’associazione, scoprire i suoi numerosi ambiti d’intervento sul territorio e apprendere i valori umanitari che ne guidano l’azione.

Le attività sono finalizzate a promuovere lo sviluppo del funzioni cognitive, delle funzioni affettive e della creatività, per trasformare le conoscenze in competenze e di favorire lo sviluppo della consapevolezza del sé, l’attuazione di comportamenti adeguati e la presa di coscienza delle proprie capacità. In calendario ci sono già molti eventi: la storia della Cri il 18 ottobre, giornata di sicurezza stradale il 16 novembre, Natale in Cri il 13 dicembre, festa in maschera il 7 febbraio, World water day il 21 marzo, giochi di ruolo a tema soccorso l’11 aprile, festa internazionale della Croce rossa l’8 maggio e infine la festa dei piccoli volontari il 6 giugno.

Monica Leoncini

