Dono dell’Osteria Pertini alla Lilt con la ’Tombola in massese’

L’Osteria Pertini, noto punto di ritrovo massese, ha donato 1000 euro all’associazione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). La somma è stata raccolta grazie alla vendita del gioco ’Tombola in massese’, ideato dalla titolare Paola Giusti e promosso durante le festività natalizie, che ha riscosso grande successo tra i cittadini. Un gesto di solidarietà che unisce la tradizione locale con l’impegno sociale. La consegna dell’assegno è avvenuta nei giorni scorsi all’Osteria Pertini ed è stata effettuata da Paola Giusti ad alcuni volontari della Lilt. L’associazione utilizzerà i fondi per supportare le attività di prevenzione e assistenza sul territorio.

"La ’Tombola in massese’ – ha detto Paola Giusti – è nata dalla mia volontà di rafforzare le radici culturali locali e, con grande gioia, ha raggiunto un obiettivo ancora più significativo, dimostrando che il gioco e la comunità possono fare la differenza". L’iniziativa ha permesso all’Osteria Pertini non solo di intrattenere, ma anche di rafforzare il legame con il territorio e le sue realtà associative.

La Lilt di Massa Carrara ha ringraziato per la generosità, sottolineando l’importanza di queste donazioni che permettono di mantenere viva l’associazione con i servizi ai cittadini e le campagne di sensibilizzazione rivolte a sensibilizzare la popolazione sulla importanza della prevenzione per quanto riguarda le malattie oncologiche. Sono ancora disponibili, per chi volesse sostenere l’iniziativa, alcune confezioni del gioco ’Tombola in massese’, acquistabili presso l’Osteria Pertini, in via Petroniano a Massa.