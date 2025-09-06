Un triangolare per promuovere la donazione

Torneo triangolare ’La donazione un ponte tra la vita e la speranza’. Con questo slogan domani mattina, alle ore 10, al campo sportivo Raffi di Romagnano, si incontreranno operatori sanitari, Nazionale italiana calcio trapiantati e Polizia penitenziaria di Pisa per una manifestazione che unisce sport, solidarietà e salute. L’associazione Vite (Volontariato italiano trapiantati epatici) e gli organizzatori Domenico Ceccotti (che recentemente ha festeggiato 24 anni dalla sua rinascita) e Romina Borracci, con questa manifestazione si pongono due scopi: contribuire alla raccolta di fondi per l’acquisto di un ecografo e soprattutto promuovere la cultura della donazione.

Al campo di Romagnano si affronteranno tre squadre, una formata da operatori sanitari degli ospedali Noa e Versilia, una da agenti di custodia di Pisa e l’ultima infine è la Nazionale italiana trapiantati. Si festeggia la vittoria della vita, perché con il trapianto si può tornare ad una vita normale dove coltivare passioni e hobby. Hanno garantito la presenza alla manifestazione il tecnico Aurelio Andreazzoli (nella foto) e l’ex giocatore Roberto Mussi. L’ingresso è gratuito e l’intero incasso sarà devoluto per l’acquisto di un ecografo per la vita. La manifestazione ha il patrocinio della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa.

A. M. Fruzzetti