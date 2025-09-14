Dal buio alla luce grazie alla pittura. La rinascita del giovane Federico Poli

Federico Poli è un giovane artista che, attraverso il colore e la pittura, esprime il suo desiderio di comunicare ed entrare in contatto con il mondo. Un’esperienza che nasce quasi per gioco, grazie alla sensibilità dell’artista Manola Caribotti e di Roberta Nicastro, madre di Federico, che hanno trasformato la sua passione in un’opportunità concreta, portando un forte messaggio di speranza e inclusione dove l’arte diventa strumento di espressione e di dialogo sociale. Federico da 4 anni ha finito l’Istituto alberghiero e ha avuto problemi di inserimento nella società per il lavoro, come succede a tanti ragazzi che hanno delle difficoltà. Che fare allora?

"Un anno fa – spiega mamma Roberta – è entrato nel mondo dell’arte grazie a un percorso di pittura a scopo terapeutico. Federico ha sempre amato disegnare e in quel momento particolarmente buio ha iniziato a seguire le lezioni con l’artista Manola Caribotti. È nato un percorso molto intenso con grande soddisfazione da parte di Federico, il quale ha scoperto nella pittura un mondo nuovo che lo ha appagato tantissimo e lo sta rendendo particolarmente felice. Lo scorso anno ha fatto una sua personale a Villa Schiff con il supporto di Manola ed è stato un momento molto importante per lui".

Il ragazzo continua pitturare e negli ultimi quadri ha immortalato il Lago del Sole, quadro che ha donato a Sara Moisè, una carissima amica di mamma Roberta e che fa parte del team familiare che gestisce la struttura. Federico ha già donato diverse opere, tra cui una donata al sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti. Insomma, da un periodo di forte depressione, il giovane ha ritrovato la luce nella pittura e oggi fa parte della Associazione ricreativa culturale artisti seravezziani.

Angela Maria Fruzzetti