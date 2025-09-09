Precipita da un capannone. Quarantenne gravissimo. Portato con il Pegaso a Cisanello

Gli incidenti sono sempre all’ordine del giorno, anche negli ambienti che ci sono più familiari come possono essere le nostre abitazioni e le loro dipendenze. E’ sufficiente a volte un movimento di troppo, una mossa repentina o magari una sfortunata svista per trovarsi a subire conseguenze anche gravi a seguito di cadute traumatiche, assolutamente impreviste. E’ proprio quello che è accaduto ieri pochi minuti prima delle 15 a un quarantenne residente nel Fivizzanese, in una frazione montana che si trova nel versante della Valle del Lucido. Una situazione che all’apparenza non destava alcune preoccupazione. L’uomo era infatti intento a sistemare il tetto di un manufatto di proprietà. Anche se ancora non si conosce con esattezza la dinamica e il modo in cui si sono svolti gli avvenimenti, sembrerebbe che la copertura del tetto abbia ceduto sotto il peso dell’uomo. Alcuni momenti concitati, poi il 40enne è rovinosamente sbattendo a terra, facendo uno spaventoso volo di alcuni metri all’interno della struttura e riportando dei traumi.

Subito è scattato l’allarme e si è innescata la macchina dei soccorsi. Sul posto è così rapidamente sopraggiunta un’ambulanza della Pubblica Assistenza ’Valle del Lucido’, la quale a sua volta ha attivato l’elisoccorso Pegaso. Ed è stato proprio con quest’ultimo mezzo, vista anche la zona particolare in cui è stato necessario recarsi, che è stato trasportato lo sfortunato quarantenne in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa per le cure e i necessari accertamenti.