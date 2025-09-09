La lezione di Velasco

CronacaPrecipita da un capannone. Quarantenne gravissimo. Portato con il Pegaso a Cisanello
9 set 2025
ROBERTO OLIGERI
Cronaca
Precipita da un capannone. Quarantenne gravissimo. Portato con il Pegaso a Cisanello

Fivizzano, l’uomo stava svolgendo delle operazioni sul tetto dell’edificio. Un cedimento improvviso, poi il volo di alcuni metri. Sul posto l’elisoccorso

Sul posto insieme all’ambulanza della Pubblica Assistenza Valle del Lucido è arrivato anche il Pegaso (Germogli)

Gli incidenti sono sempre all’ordine del giorno, anche negli ambienti che ci sono più familiari come possono essere le nostre abitazioni e le loro dipendenze. E’ sufficiente a volte un movimento di troppo, una mossa repentina o magari una sfortunata svista per trovarsi a subire conseguenze anche gravi a seguito di cadute traumatiche, assolutamente impreviste. E’ proprio quello che è accaduto ieri pochi minuti prima delle 15 a un quarantenne residente nel Fivizzanese, in una frazione montana che si trova nel versante della Valle del Lucido. Una situazione che all’apparenza non destava alcune preoccupazione. L’uomo era infatti intento a sistemare il tetto di un manufatto di proprietà. Anche se ancora non si conosce con esattezza la dinamica e il modo in cui si sono svolti gli avvenimenti, sembrerebbe che la copertura del tetto abbia ceduto sotto il peso dell’uomo. Alcuni momenti concitati, poi il 40enne è rovinosamente sbattendo a terra, facendo uno spaventoso volo di alcuni metri all’interno della struttura e riportando dei traumi.

Subito è scattato l’allarme e si è innescata la macchina dei soccorsi. Sul posto è così rapidamente sopraggiunta un’ambulanza della Pubblica Assistenza ’Valle del Lucido’, la quale a sua volta ha attivato l’elisoccorso Pegaso. Ed è stato proprio con quest’ultimo mezzo, vista anche la zona particolare in cui è stato necessario recarsi, che è stato trasportato lo sfortunato quarantenne in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa per le cure e i necessari accertamenti.

