Grave infortunio sul lavoro. Crolla il solaio del negozio. Operaio cade nel cantiere

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina a Panicale, nel centro della frazione di Tavernelle, dove un uomo di 55 anni è precipitato da diversi metri di altezza mentre si trovava sul cantiere di ristrutturazione di un piccolo negozio, in via del Commercio. A dare l’allarme, immediato, sono stati i tanti che si sono affacciati sulla via, avvertite le grida e il boato del crollo del solaio e le persone che in quel momento si trovavano con l’uomo nella zona del cantiere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i pompieri e i carabinieri della locale stazione. Immediatamente si è compresa la gravità della situazione e delle condizioni dell’uomo, tanto che sul posto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per un trasferimento ancor più rapido verso il Santa Maria della Misericordia di Perugia. C.D.M., queste le iniziali dell’uomo originario di Teramo, è molto conosciuto nella zona.

L’incidente ha destato allarme in paese, con numerosi residenti accorsi in strada dopo aver sentito le sirene e l’arrivo dell’elisoccorso Nibbio, che ha tentato di atterrare nei pressi del luogo dell’incidente prima di completare la manovra in un prato che si trova vicino al vecchio campo sportivo. L’uomo, sempre cosciente, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Perugia dove è entrato in codice rosso. È sotto osservazione e la prognosi viene mantenuta riservata. Secondo quanto appreso da La Nazione le sue condizioni sono molto serie, a causa delle fratture multiple riportate nella caduta, di cui alcune importanti anche al volto, e il trauma agli arti inferiori e torace.

Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo fosse impegnato nel dare una mano durante i lavori di ristrutturazione di un piccolo negozio che ha sempre ospitato attività di abbigliamento e che di recente aveva annunciato la chiusura proprio per avviare una attività di rinnovo la cui apertura era stata già fissata al 10 febbraio prossimo quando avrebbe dovuto riaprire i battenti sotto una nuova veste.

Tutta la comunità è decisamente scossa per quanto accaduto ed è vicina ai familiari a ai congiunti del 55enne, molto noto nella zona anche per la sua attività di gastronomia e street food.