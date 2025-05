Molto più di un restauro. La Scala simbolo di pace

La scalinata dedicata al partigiano Mario Grecchi, oltre a ricordare un pezzo di storia della Resistenza, presto diventerà anche messaggera di pace. Questo grazie all’Art Bonus, progetto che il Rotary Perugia Est ha già abbracciato durante la precedente amministrazione Romizi. La centralissima scala che collega piazza Italia a via Bonazzi, come noto, è in attesa di riqualificazione. I gradini sono usurati, la muratura è invasa della erbacce e dall’incuria. Così, il mecenatismo moderno innescato dall’Art Bonus, che a Perugia è uno strumento particolarmente efficace e rodato, tra i tanti progetti sostenuti, si è messo in moto anche per il recupero di questa importante infrastruttura cittadina, per la quale servono circa 110mila euro. Il Rotary ha già contribuito con 21.800 mila euro. Non bastano. Servono ancora risorse. Ed ecco l’appello del Comune ai cittadini, alle imprese e alle associazioni: chi “adotta” un gradino con una donazione di 1.800 euro, o contribuisce con 23.000 euro per il pianerottolo inferiore, oltre ad usufruire dei ben noti benefici fiscali Art Bonus, lascerà un segno tangibile su quelle pietre. Infatti su ogni gradino sarà realizzata una piccola targa in bronzo con il nome del donatore, che potrà incidere sulla stessa anche un breve aforisma con un messaggio di pace.

"Il restauro – spiega Michele Biselli, presidente Confcommercio Perugia e responsabile della Commissione progetti del Rotary Perugia Est - non è un mero abbellimento, ma un atto d’amore verso la città, un investimento nel suo spirito più autentico e profondo! Ed è qui che entra in scena la generosità, la scintilla che innesca la trasformazione. Questo non è solo un modo per lasciare una traccia tangibile nella storia di Perugia, ma anche un investimento fiscalmente vantaggioso. Un gesto potente e significativo, reso ancora più concreto dal sostegno dello Stato. Insomma, la scalinata Mario Grecchi non sarà solo pietra e gradini. Ma diventa un “monumento vivente” al pensiero pacifico, un percorso vibrante di parole che nutrono, che illuminano, che trasformano. La scala – prosegue Biselli - custode di storie e memorie, si vestirà di una luce nuova, radiosa, e assurgerà a “santuario di riflessione“. Chi avrà il piacere di percorrerla sentirà un’emozione unica, perché ogni gradino ospiterà una targa bronzea (7x15 centimetri) con un pensiero dedicato alla pace, creato e scelto dal mecenate stesso".

Intanto però una brutta notizia: la pianta d’ulivo posizionata in fondo alle scale è stata danneggiata. Da chi? Perchè?

Silvia Angelici