Campane in festa, l’abbraccio dei frati

Le campane della città, immersa nella festa del Calendimaggio, hanno salutato l’elezione di Papa Robert Francis Prevost, successore di Papa Francesco, legatissimo alla città del Poverello. Quelle delle chiese del territorio, ma anche quella denominata ‘delle Laudi’ della torre del Popolo, in piazza del Comune, ha fatto sentire la sua voce mentre lo speaker del Calendimaggio, festa laica più importante per gli assisani, annunciava alla folle assiepata sulle tribune per la festa di primavera la fumata bianca a Roma, con il pubblico che l’ha salutato con l’applauso.

E da Assisi è scattato subito l’invito per il nuovo Sommo Pontefice. "La città – viene evidenziato in una nota del Comune - accoglie con grande gioia Papa Leone XIV, eletto dai cardinali riuniti in conclave quale successore di papa Francesco. L’amministrazione comunale esprime le più calorose felicitazioni e più i sinceri auguri a Robert Francis Prevost per un proficuo pontificato e invita il nuovo Pontefice a visitare quanto prima Assisi, che interpreta nel mondo i valori della pace, del dialogo e della solidarietà".

"Da Assisi la nostra gioia, la nostra fedeltà, il nostro abbraccio" il post dal Sacro Convento di Assisi. "In questo tempo difficile per l’umanità tutta, noi frati ringraziamo il Signore per il dono di papa Leone XIV e intensifichiamo la preghiera perché la sua testimonianza evangelica sia sempre limpida e coinvolgente, per guidare noi tutti ad una vita cristiana autentica e capace di provocare il mondo": è il commento di fra Marco Moroni (nella foto), Custode del Sacro Convento.