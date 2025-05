"Pierantonio rinasce". Ecco la nuova proloco

UMBERTIDE – Nuovo direttivo per l’associazione Pro loco di Pierantonio che ha rinnovato le cariche sociali. Alla guida del sodalizio è stato confermato presidente Marcello Fiorucci che sarà coadiuvato dai vicepresidenti Filippo Maggesi e Filippo Fumanti. Segretario è Andrea Celeste Bartocci mentre tesoriere è Gianluca Moretti. Del direttivo fanno parte i consiglieri Riccardo Pannacci, Gregorio Riberti, Jacopo Cecchetti, Luca Tognellini, Giacomo Mussini, Eugenio Meniconi, Lorenzo Fiorucci, Gabriele Fiorucci, Simone Pauselli, Alessio Bistoni, Erica Pierotti, Giorgia Mauro, Giacomo Bugiardini, Loretta Mariucci e Andrea Meniconi.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, è stato fatto il resoconto delle ultime iniziative promosse, dai mercatini di Natale alle feste di Halloween e di Carnevale e sono state fissate le date dei prossimi appuntamenti in programma per i mesi estivi. In particolare, domenica 15 giugno tornerà il Palio dei Rioni, interrotto nel 2022 e giunto alla sua 13esima edizione, mentre dal 9 al 13 luglio si terrà l’edizione 2025 di Pierantonio Sant’Orfeto in festa, iniziativa nata dalla collaborazione tra le pro loco delle due frazioni umbertidese e perugina e che si è rivelata essere un’idea vincente come dimostra il successo riscosso lo scorso anno. La pro loco parteciperà all’avviso pubblicato dal Comune per la concessione del cva di Pierantonio, punto di riferimento fondamentale per la vita associativa.

Pa.Ip.