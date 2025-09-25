"Porto e turismo insieme per l’economia"

I temi strategici del territorio, dal porto all’erosione, dal marmo al turismo, saranno al centro del confronto organizzato per sabato da Confartigianato Imprese nella sede di via Frassina 65 a Carrara con il governatore uscente e candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani. Insieme a lui al confronto interveranno il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, candidato al consiglio, il presidente di Confartigianato Sergio Chericoni, che modererà il confronto, e Nicola Del Vecchio, segretario provinciale della Cgil. Un’occasione di confronto di idee e progettualità sul futuro del territorio l’obiettivo di Confartigianato che ha aperto la serata a rappresentanti delle imprese e cittadini. Per il presidente dell’associazioni degli artigiani Chericoni Giani durante il suo mandato ha "dimostrato attenzione concreta al territorio apuano"".

Il confronto sarà l’occasione per affrontare temi strategici per lo sviluppo del territorio. Sul tavolo della discussione dunque ci sarà il potenziamento del porto di Marina di Carrara, "come hub logistico e commerciale per l’intera Toscana costiera, ma anche di lotta all’erosione costiera, con interventi mirati per la difesa del litorale e delle infrastrutture turistiche che rappresentano un settore economico altrettanto importante". "Siamo convinti – sostiene Chericoni – che porto e turismo possano convivere e diventare un volano per tutta la costa. In tal senso, non mancheranno riflessioni sul rilancio del turismo come leva economica, con attenzione alla valorizzazione del paesaggio, della cultura e dell’accoglienza".

Altro tema sarà il sostegno alle attività produttive locali, con incentivi e semplificazioni per le imprese artigiane e industriali grazie anche alla Zona Logistica Semplificata, arrivata proprio grazie alla presenza del porto. Al centro del dibattito poi "la filiera del lapideo, il ruolo dell’Internazionale Marmi e Macchine come vetrina globale e motore di innovazione per il comparto, l’importanza del manifatturiero apuano e della zona industriale come polo attrattivo per nuovi investimenti, anche nel settore della nautica e della cantieristica".

L’augurio di Chericoni è che se Giani fosse confermato alla guida della Regione "possa continuare a coltivare questo rapporto positivo con il nostro territorio" e rimarca il possibile supporto di Gianni Lorenzetti sottolineando la "competenza e attenzione alla provincia e a tutte le sue realtà, dalla costa all’entroterra della Lunigiana" dimostrate come sindaco di Montignoso, presidente della Provincia e di UPI Toscana." L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.