Stadio, l’ora della verità. Oggi partono i lavori. Gemignani rassicura

Oggi inizieranno i lavori della curva Nord Lauro Perini, un’opera attesa da tutti gli ultras. Dopo mesi di rimpallo e rimandi non appena il presidente Manrico Gemignani ha ottenuto l’ok dal Comune partiranno i tanto agognati lavori. Una corsa contro il tempo per mettere una pezza ai ritardi, visto che come detto dallo stesso presidente "i fogli me li hanno dati lunedì".

Manca ancora un cronoprogramma perché molte varianti dipendono da palazzo civico, ma la società si è impegnata con i tifosi a lavorare in maniera celere e rigorosa. Questa la promessa fatta ieri ai tifosi di ogni settore dal presidente Manrico Gemignani, che ha convocato i supporter in tribuna per comunicare la lieta notizia. Circa duecento gli appassionati di Carrarese che non hanno voluto mancare all’appuntamento. Una chiacchierata informale a cui ha partecipato anche mister Antonio Calabro. Non sono mancati le contestazioni colorite da entrambe le parti, ma alla fine i tifosi hanno potuto sentire dal vivo che i ritardi sono imputabili al Comune e non alla società. Il presidente Gemignani ha ribadito più volte che la convenzione è stata firmata nella giornata di lunedì, vale a dire due giorni fa, come tra l’altro già anticipato dal nostro giornale con un articolo che ha dato unasvolta all’empasse. Qualcuno ha chiesto lumi sulle dichiarazioni della sindaca ai tifosi sulle consegne del 14 di agosto.

"Se la convenzione edilizia l’ho firmata lunedì si capisce che non è corrispondente - ha precisato il presidente -. Non voglio fare polemiche e voglio fare le cose in collaborazione con il Comune perché in questo progetto sono previste delle varianti, e le deve approvare il Comune e fino a prova contraria lo stadio è comunale. Prima della convenzione ho firmato la convenzione per l’articolo 21 della cava, ma della convenzione edilizia per costruire l’ultima firma è di lunedì, questa è matematica". Gemignani ha assicurato che i lavori procederanno velocemente, ma non si è sbilanciato sui tempi dal momento che il progetto di adeguamento del dei Marmi alle prescrizioni della Lega dipende dalle varianti che dovrà approvare palazzo civico. Anche Manrico Gemignani come mister Calabro ha detto ai tifosi "è meglio per tutti che rientrate il prima possibile". Per quanto riguarda le altre opere, quelle che non interessano la curva, i lavori procederanno senza intralciare nulla. Per la Nord si procederà prima con gli scavi, in seguito con la gettata".