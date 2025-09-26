Comano, la capitale dei cavalli. Oltre 5mila invadono la kermesse

Lo scorso fine settimana il comune di Comano, piccolo borgo incastonato tra le montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano, si è trasformato nella capitale equestre della Lunigiana con la 56° edizione di Comano Cavalli, la manifestazione equina più attesa del territorio e che attira a sé anche visitatori dalle vicine province toscane, liguri ed emiliane. Per tre giorni il parco fiera si è riempito di gente e di cavalli. Sono stati circa 5.500 i visitatori e 352 gli esemplari iscritti, con un incremento di 80 unità rispetto all’anno scorso, confermando quanto questa rassegna sia ormai diventata un punto di riferimento non solo locale.

Durante la tre giorni, molto partecipata la presentazione del libro ’Il Faro, una vita con i cavalli’ di Claudia Costantino, allenatrice bergamasca che dal Palio di Siena è approdata all’allenamento dei purosangue inglesi, lavorando tra Italia, Inghilterra e Hong Kong. Non da meno il convegno di etologia, ’Emozioni e socialità nel cavallo’, tenuto da professionisti dell’Università di Pisa, che hanno affrontato il tema del rapporto tra uomo e cavallo e i benefici che ne derivano, suscitando grande interesse. Spazio anche al divertimento con i giochi per bambini, che hanno riscosso un successo particolare, compresa una prova con due pecore da condurre nel recinto che ha fatto divertire partecipanti e pubblico.

Il cuore sportivo della manifestazione è stato il Campionato Italiano della razza Cavallo dell’Appennino. Lo stallone Valderamo Djano, dell’allevamento Paganini e Pini della provincia di Parma, si è aggiudicato il titolo, mentre tra le fattrici ha vinto Dora, di proprietà di Mirko Olivieri di Licciana Nardi. Domenica pomeriggio i due campioni hanno sfilato con il tricolore insieme al vincitore nazionale della razza bardigiana, di Cristian Pighi di Bardi, e alla campionessa italiana juniores della razza del Ventasso, in uno spirito comune di valorizzazione delle razze equine italiane. Per la prima volta all’organizzazione hanno preso parte anche l’associazione nazionale ’Allevatori razze equine e asinine italiane’, che gestisce i libri genealogici delle razze equine e asinine a limitata diffusione in Italia, e l’associazione regionale Allevatori toscani, ulteriore segno della crescita e dell’evoluzione della manifestazione. La domenica ha visto inoltre la visita delle istituzioni, con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti e la neopresidente dell’Unione di Comuni Annalisa Folloni, sindaco di Filattiera.

"Una grande soddisfazione, come ogni anno - dice il direttore di Comano Cavalli, Giuseppe Galeazzi - E tutto questo è stato reso possibile grazie a una macchina organizzativa fatta di oltre 70 volontari, non solo di Comano ma provenienti da tanti comuni limitrofi, capaci di gestire un evento così grande in un comune così piccolo. Comano Cavalli è, infatti, la manifestazione equestre di tutta la Lunigiana".

Anastasia Biancardi