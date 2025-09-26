Caserma intitolata a Volpi. Arriva il sottosegretario alla Difesa

La caserma dei carabinieri di Pontremoli stamani alle 10.30 viene ufficialmente intitolata al brigadiere Ruggero Volpi, medaglia d’oro al valor civile, ucciso a Genova il 12 ottobre 1977 nel corso di un conflitto a fuoco durante il trasferimento di un detenuto. Un tributo alla memoria di un uomo che ha incarnato i valori di lealtà, coraggio e senso del dovere. Alla cerimonia autorità civili e militari, colleghi, familiari, cittadini e tanti studenti. Il nome del Brigadiere Volpi resterà così scolpito non solo sulla facciata della caserma, ma anche nel cuore di chi ne condivide la missione. Oltre alla giunta comunale guidata dal sindaco Jacopo Ferri partecipano anche il sottosegretario di Stato alla Difesa onorevole Matteo Perego di Cremnago e la parlamentare Deborah Bergamini. Ci saranno anche il comandante provinciale dell’Arma Alessandro Dominici e il comandante della Compagnia di Pontremoli maggiore Lorenzo Camici Bianconi. La proposta di intitolazione al brigadiere Volpi era stata rinnovata recentemente da 21 compagni di scuola e amici della vittima di quel brutale agguato che spense la vita del carabiniere non ancora trentenne. Il Comune di Pontremoli ha dedicato all’evento un pubblicazione curata dal professor Pierangelo Coltelli.