Violento scontro tra auto e furgone. Uomo salvato dai Vigili del fuoco

Non è stato semplice estrarlo dal furgoncino che stava guidando, ma i vigili del fuoco ci sono riusciti. Paura ieri pomeriggio, nel Comune di Villafranca, per un incidente che ha coinvolto un’auto e un camioncino guidato da un imprenditore edile residente a Bagnone. Il sinistro si è verificato a Filetto, in prossimità dell’incrocio tra via dei Menhir e via San Genesio, poco lontano dell’ex discoteca il Nido.

Auto e camioncino si sono scontrati violentemente, mentre l’auto ha subito molti danni nella parte frontale, il camioncino si è ribaltato, intrappolando il conducente. Subito sul posto Misericordia di Mulazzo, vigili del fuoco e carabinieri. La donna al volante dell’auto è uscita subito ed è stata portata al pronto soccorso in codice giallo, per l’uomo invece è servito l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato oltre mezz’ora a estrarlo, sotto gli occhi della moglie.

Era incastrato tra le lamiere e il volante, per fortuna è stato estratto ed era vigile e cosciente mentre lo caricavano sulla barella. La strada è stata chiusa circa un’ora, in tanti sono accorsi per vedere cosa fosse accaduto e hanno applaudito quando l’uomo è stato estratto dall’abitacolo. Nel tardo pomeriggio auto e camioncino sono stati tolti dalla strada, riaperta al traffico.

Difficile, vedendo i mezzi coinvolti, stabilire le cause dell’incidente; saranno i carabinieri, ascoltando le testimonianze e verificando i rilievi, a stabilire la dinamica. "Via dei Menhir è un lungo rettilineo - hanno detto alcuni presenti - e le auto spesso corrono troppo, sarebbero utili più controlli per la sicurezza di tutti".

M.L.