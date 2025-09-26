‘Marble, pronti a demolire’. Ultimatum della sindaca alla proprietà dell’hotel

Un ultimatum quello lanciato dalla sindaca Serena Arrighi alla proprietà: basta rinvii e generiche promesse. E mette l’aut aut: se niente si muoverà è pronta ad abbattere lo scheletro dell’albergo. "Da troppi anni la città aspetta che venga risolta la vicenda del Marble hotel – scrive la prima cittadina. Questa amministrazione non ha più intenzione di aspettare generiche promesse o andare dietro a progetti astratti: la proprietà ci dia risposte certe e credibili altrimenti siamo pronti a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità restituire decoro a tutta l’area cominciando con l’abbattimento della struttura". Un ultimatum era già stato lanciato dalla giunta Arrighi nel luglio 2024 ma, a quanto pare non ha sortito effetti e il fantasma della demolizione viene ora rilanciato.

Un messaggio chiaro, una sorta di sentenza senza appello per la proprietà dello scheletro di quello che sarebbe dovuto diventare un grande albergo al servizio del territorio ma è invece una realtà di degrado e abbandono da tempo. "Più di una volta – dice – abbiamo avuto occasione in questi anni di incontrare la proprietà del Marble hotel e tutte le volte abbiamo ricevuto le solite risposte: hanno parlato dei più svariati progetti, tanto di recupero dell’esistente quando di nuova costruzione; hanno assicurato di avere contatti in corso con numerosi acquirenti e finanziatori; hanno chiaramente detto di essere in procinto di intervenire per sanare quella che è una ferita aperta per Carrara".

Il risultato è stato... nulla. "Immancabilmente ogni impegno è stato disatteso e ogni scadenza non è stata rispettata – scrive Serena Arrighi –. Di fronte a questo evidente disinteresse come amministrazione non abbiamo intenzione di restare ad assistere immobili: torniamo a chiedere per l’ennesima volta azioni concrete. Vogliamo al più presto dei seri e realizzabili progetti per il futuro dell’area. Abbiamo bisogno di sapere se ci sono o meno risorse da investire e conoscere un preciso cronoprogramma. In tutti questi anni diverse volte la situazione avrebbe potuto trovare una soluzione, ma questo non è mai stato possibile perché chi ne aveva la possibilità ha sempre e solo inseguito la strada del massimo profitto. La città tutta non può più sopportare certi atteggiamenti e noi come amministrazione siamo pronti a fare tutto il possibile per sbloccare questa situazione, se necessario procedendo anche all’esproprio di tutta l’area".

Gia lo scorso anno l’assessore Lorenzini aveva “tuonato”: "O partono i lavori e c’è un’offerta o si procederà con l’esproprio e la successiva demolizione, così sarà eliminato definitivamente un ecomostro. Una procedura a spese dell’amministrazione che avrà un costo, ma almeno si tornerà a dare dignità alla città".