Murlungo atto secondo. Corteo di 150 persone contro il progetto: "No alle abitazioni"

Una passeggiata dal parco Guadagnucci a via Murlungo per dire no al progetto di costruzione di 28 nuovi alloggi popolari. Si tratta della seconda iniziativa del comitato Avenza Si-resiste andata in scena ieri pomeriggio, e che ha visto la partecipazione di numerosi residenti del Murlungo. Comitato e cittadini, circa 150 tra cui i consiglieri di opposizione Maria Mattei, Matteo Martinelli, Filippo Mirabella, Andrea Tosi e Massimiliano Manuel, sono nuovamente scesi in piazza per manifestare contro un progetto di edilizia residenziale che sorgerà su un terreno probabilmente contaminato da cromo esavalente, residuo delle lavorazioni della ex Ferroleghe, in un luogo isolato e lontano da tutti i servizi.

A guidare il corteo autorizzato c’erano Michela Pinelli e Adelmo Della Zoppa, che hanno voluto sottolineare che quel palazzo da sette piani che sorgerà al Murlungo sarà finanziato con i sei milioni di euro messi a disposizione dalla Regione. Regione rappresentata dal presidente uscente Eugenio Giani, ieri a palazzo civico per presentare i candidati della lista Casa Riformista, che sostiene la sua ricandidatura.

"Ci sarebbe piaciuto che il presidente Giani, visto che era in città, venisse a vedere come vengono spesi i soldi della Regione - ha detto Michela Pinelli -, così da rendersi conto di dove andranno ad abitare ventotto famiglie". Molte le contestazioni al terreno su cui dovranno sorgere i futuri alloggi di edilizia popolare pubblica. "In zona ex Sin, poi ex Sir, con terre da trattare come rifiuto speciale - hanno spiegato Pinelli e Della Zoppa -, dove non ci sono servizi, dove la rete viaria è già inadeguata, senza negozi, ambulatori e mezzi di trasporto. Dove i soccorsi avrebbero difficoltà ad arrivare. Una zona a rischio alluvione, senza servizio bus, essendo stato soppresso, vicino agli effluvi del Cermec che Eugenio Giani promise di risolvere. Il tutto con una ulteriore cementificazione a fronte di 150 alloggi Erp vuoti ma da sistemare. E questo nonostante le prese di distanza da parte dei partiti e dei sindacati, in una zona senza parcheggi e dove le persone in difficoltà saranno costrette a vivere come in un ghetto".

A non volere le nuove unità abitative sono gli stessi residenti del Murlungo, che ieri si sono uniti alla passeggiata. Sul piatto la viabilità e la mancanza di parcheggi. Si teme che l’arrivo di altre 28 famiglie crei un problema di sosta ai residenti, che già adesso devono combattere per avere un posto auto sotto casa, dal momento che essendo una zona inquinata non si possono costruire piani interrati e non esistono garage. Resta il no del Pd comunale che ha chiesto ufficialmente alla sindaca una passo indietro.