Pontremoli, un punto fuori casa. Luci e ombre nella sfida con il Lerici

lerici

1

pontremoli

1

LERICI: Pagani (1’ Calzetta), Lattanzi (1’ Vicini), Seghi, Milone (1’ Losso), Pesalogo (1’ st. Liotti), Maglione, Angelotti (1’ st. Bellotti), Sturlese, Caprino, Verona, Barcio (1’ Broccini). All.: Gatti.

PONTREMOLI: Gussoni (1’ st. Razzoli), Tarantola (1’ st. Domenichini), Lecchini, Vignozzi, Es Sahraoui, Pifferi (7’ st. Barontini), Berti (7’ st. Di Santo), D’Angelo Riccardo, Lazzeroni, Micheli, D’Angelo Davide (7’ st. Gaddari). All.: Guastini.

Arbitro: Barbieri della Spezia.

Marcatori: 9’ st. Maglione, 23’ st. Lecchini.

LA SPEZIA – Luci e ombre sul Pontremoli impegnato in una amichevole congiunta sul ’Bibolini’ contro il Lerici, militante nel campionato di Prima ligure. Dopo lo 0-0 nel primo test contro la Fivizzanese la squadra di mister Guastini è sembrata ancora imballata, lontana da quella condizione di dinamismo. Guastini chiede alla comitiva azzurra che denunciava le assenze di Cervara, Arrighi, Ginesi, Lombardini e Ragonesi di coniugare il verbo correre al servizio dell’intesa. Non sempre l’equazione può trovare soluzione ad incognite ancora nascoste nelle pieghe di una condizione atletica e guai se fosse il contrario, non proprio ottimale, ma anche di elementi in grado di tessere la manovra a centrocampo, dove Riccardo D’Angelo sta già disegnando calcio vero, anche se manca la fantasia di Ragonesi. Il pur sano podismo non garantisce con apprezzabile continuità palle giocabili a Micheli che ha giocato un buon test, ma è apparso troppo solo in prima linea. Le due marcature portano la firma di Maglione e di uno straordinario Lecchini. "Sono contento perché siamo stati dentro una partita con caratteristiche totalmente diverse dalla precedente– le considerazioni di mister Guastini –. Troveremo anche partite così dove l’agonismo e l’intensità saranno prioritarie. Continuiamo a lavorare giorno per giorno per accelerare il processo di crescita della squadra. Complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento".

Ebal.