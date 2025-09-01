Cura del verde. Alla Padula con Diamanti

Proseguono le iniziative di cura del territorio organizzate dal circolo di Sinistra Italiana di Carrara. Dopo il parco La Malfa di Avenza, è la volta dello storico parco della Padula: mercoledì alle 17 si terrà un pomeriggio di cura, socialità, cittadinanza attiva e cultura del territorio. "Non basta lamentarsi della poca cura o dell’abbandono di alcune zone della città – scriovono dal partito –. Dobbiamo attivarci, sporcarci le mani e rianimare i luoghi che amiamo, restituendoli alla cittadinanza".

La giornata si aprirà con una pulizia collettiva del parco e una mappatura degli interventi necessari per migliorarne le condizioni, che verranno poi presentati all’amministrazione; seguirà una riflessione sulla gestione del territorio, sulle attività del circolo e sul programma di Alleanza Verdi e Sinistra per le regionali, con la presenza del candidato carrarino Davide Diamanti (nella foto).

"Prendersi cura del territorio significa anche raccontarne la storia e tramandarne la memoria, e per questo chiuderemo la giornata con la presentazione del libro Stréf’li sparpaiati d’memoria, alla presenza dell’autrice Alma Vittoria Cordiviola, storica narratrice e militante carrarina. Questo ciclo di iniziative ha l’obiettivo di restituire una dimensione politica all’attivismo civico: la politica deve stare sul territorio, mapparne le carenze e attivarsi nel concreto per risolverle. Il nostro circolo nasce proprio con l’intenzione di stare in mezzo alla cittadinanza, raccoglierne i bisogni e allo stesso tempo fare pressione affinché l’amministrazione intervenga. Agire insieme per il bene comune, vivere momenti di convivialità impegnata, oltre a restituire un senso di fiducia, aiuta a ricreare un tessuto cittadino sempre più sfilacciato".