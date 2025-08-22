Ternana, il campionato inizia da Livorno. Liverani: "Vogliamo partire col piede giusto"

Dimenticare per una sera le complicate questioni societarie e le relative incognite. È l’obbligo dei rossoverdi all’esordio in campionato, sul campo del Livorno che può contare sull’entusiasmo di una grande piazza tornata nel calcio che conta. Nei 25 convocati di Fabio Liverani c’è l’esterno offensivo irlandese Liam Kerrigan, classe 2000, appena arrivato dal Como a titolo definitivo. È anche la prima chiamata per Proietti e Tripi, ingaggiati in precedenza. Non ci sono Brignola e Viviani per problemi fisici, mentre Garau, Capanni, Donnarumma, Semeraro, Curcio e Bellavigna restano a Terni per scelta tecnica. "Non mi posso lamentare del lavoro svolto finora – spiega Liverani – ma abbiamo fatto poche gare a causa delle varie problematiche e l’incognita è appunto il ritmo partita. C’è voglia di cominciare e capire a che punto siamo a dieci giorni dalla fine del mercato. Rispettiamo il Livorno che vuole fare una grande gara davanti al proprio pubblico, ma vogliamo partire con il piede giusto. Tutti i calciatori hanno l’opportunità di dare segnali a me e alla società. E nei momenti di difficoltà possono uscire grandi sorprese. Io e i ragazzi lavoriamo con rispetto dal primo giorno. Ho detto loro che serve riconoscenza e che a ridosso della partita non possono esserci trattative che distolgono l’attenzione. Adesso non c’è divario di valori tra noi che abbiamo fatto la finale play off e il Livorno che arriva dalla Serie D".

La squadra e il complicato momento: "Ognuno ha diritti e doveri. I ragazzi si sono allenati nelle difficoltà, lavorando con entusiasmo. Alcuni, come Capuano, tengono a metterci la faccia. Le difficoltà sono viste più per il futuro che per l’immediato. Alla Ternana nell’ordinario non manca nulla. Una scadenza non è stata rispettata, ma per tutto il resto l’organizzazione è stata uguale a quando sono arrivato. Può esserci paura per le prossime scadenze, ma credo ci siano spiragli". Sul mercato: "Mancano tre-cinque giocatori dal centrocampo in su. Ora non possiamo permetterci di prendere elementi che danno la certezza di 20 gol a stagione – conclude Liverani – ma possiamo rimpiazzarli con tre-quattro giocatori da otto gol ciascuno". La Ternana Calcio ha svelato sui propri canali social le nuove maglie da gioco. I modelli sono i ragazzi dell’Under 17, Campioni d’Italia, che "portano con orgoglio la storia delle Fere sulle proprie spalle, rappresentando la nuova generazione pronta a scrivere altre pagine indimenticabili".

COSÌ IN CAMPO. Stadio "Armando Picchi" ore 21.15. LIVORNO (3-4-1-2): Seghetti; Noce, Monaco, Gentile; Mawete, Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi; Dionisi, Malva. All. Formisano. TERNANA (3-4-1-2): Vitali; Maestrelli, Capuano, Martella; Donati, McJannet, Vallocchia, Tito; Romeo, Orellana; Ferrante. All.: Liverani. ARBITRO: Gianquinto di Parma.