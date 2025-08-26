Paura in pronto soccorso. Ruba la pistola alla guardia e minaccia i malati in attesa

Momenti di terrore quando un paziente psichiatrico, dopo aver estratto la pistola d’ordinanza a una guardia giurata all’ospedale delle Apuane, ha minacciato i pazienti presenti al pronto soccorso.

La vicenda è avvenuta lunedì notte intorno alle 2, mentre al pronto soccorso c’erano circa una ventina di persone. Immediatamente bloccato dal collega del vigilantes, l’uomo, 34 anni, è stato ascoltato da uno psichiatra e poi trasferito nella sede del Servizio psichiatrico di diagnosi e Cura.

Il direttore dell’ospedale delle Apuane, Giuliano Biselli, ringrazia il personale medico per come è stata gestita la crisi: "Sono stati momenti di grande concitazione e di paura sia per gli utenti che per i nostri operatori e siamo ovviamente dispiaciuti per l’accaduto, nei confronti di tutte le persone che si sono trovate in questa situazione. Nel contempo ringrazio di cuore il personale presente nella notte in Pronto soccorso per la prontezza dimostrata nel mettere in sicurezza in particolare gli utenti, di fronte a una minaccia reale. Verrà avviata una valutazione interna sull’episodio e si chiederà riscontro formale alla società che gestisce la vigilanza privata, pur ringraziando le due guardie giurate che, dopo che l’uomo si era impossessato dell’arma e quindi in una situazione di grande pericolo, sono riusciti a neutralizzare il paziente. Esprimo anche gratitudine alle forze dell’ordine, che sono intervenute in maniera tempestiva ed adeguata alle circostanze".

Sul posto è arrivata immediatamente la polizia, che adesso indaga sulla dinamica dell’accaduto. Secondo la ricostruzione effettuata dal personale sanitario il paziente psichiatrico, sottoposto a visita all’interno della struttura ospedaliera, nella zona fra il Triage pedonale e la sala di attesa numero 1, è riuscito ad estrarre dalla fondina di una guardia giurata la pistola d’ordinanza, con la quale ha iniziato a minacciare i venti pazienti in quel momento presenti al pronto soccorso.

Gli operatori sanitari hanno provveduto in tempi rapidi a mettere in sicurezza i pazienti e loro stessi in luoghi sicuri vicino a loro e hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Nel frattempo un’altra guardia giurata che si trovava in Pronto soccorso come paziente, unitamente alla guardia cui era stata sottratta l’arma, hanno provveduto a neutralizzare il paziente. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

E’ di ieri anche un’altra denuncia, questa volta nei confronti di un uomo che ha offeso e minacciato di morte via social, tramite Facebook, due dottoresse del Pronto soccorso. I post sono stati rimossi e l’uomo ora è indagato.

Alfredo Marchetti