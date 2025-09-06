Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
6 set 2025
NATALINO BENACCI
Cronaca
Oscillazioni nella bellezza. Arte antica e contemporanea unite grazie a 30 espositori

Pontremoli, l’affascinante esibizione al via in palazzi spesso off limits

Pontremoli, l’affascinante esibizione al via in palazzi spesso off limits

Pontremoli, l’affascinante esibizione al via in palazzi spesso off limits

Connubio affascinante: l’arte moderna e i palazzi storici, incontro celebrato a Pontremoli. Giunto alla 6° edizione, il festival Oscillazioni si svolge in due weekend, dal 5 al 14 settembre, e ospita 30 artisti dall’Italia e dall’estero. Con mostre site-specific di opere esposte in luoghi storici raramente accessibili come Palazzo Noceti, Palazzo Malaspina, Palazzo Buttini, Palazzo Damiani e la No Gallery in Via Garibaldi; forme artistiche diverse tra pittura, fotografia, scultura, installazioni e performance.

Protagonisti dell’evento autori di fama nazionale e non solo, qui come singoli o in collettivi. Si tratta di Officina d’Arte Ponte di Ferro cioè Pierre Auzias, Camilla Cusumano, Dario Grasso, Valerio Neri, Dario Petrucci, Pierre-Alix Nicolet Loredana Taufer, Chantal Stropeni; The Lanterns Art: Alexandra Adami, Paola Cassola, Patricia Fraser, Caroline Gavazzi, Giada Ripa, Silvia Peronetti; Energie di Amsterdam: Irene De Boer, Ilona Plaum, Thus Rhunsburger, Peer Veneman, Riëtte Wanders; Tubo Cubo: Groter Walpius e Caterina Giannotti. Poi ancora Stefano Azario, Susanna Baumgartner e Alessandro Rolandi, Silvana Chiozza, Gianni Neri, Stefania Talini. L’evento è diretto da Eugenio Donadel, Iolanda Enrione e Gianni Neri per rendere la città stessa parte dell’esperienza artistica. Vincitrice della Open Call 2025 è Flavia Bucci, che si unisce agli artisti in mostra, portando nuova energia al progetto. Una retrospettiva collaterale dedicata a Lorenzo Ruschi e Vittorio Zani si tiene a Villa Pavesi a Mulazzo, una storica villa recentemente riaperta al pubblico. L’appuntamento con l’inaugurazione in contemporanea in tutti gli spazi espositivi ieri pomeriggio con una consistente affluenza di visitatori.

