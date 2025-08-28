Nuovi orari e più servizi ai lettori

Da lunedì entrerà in vigore il nuovo orario delle biblioteche comunali. La più importante novità riguarderà la sede di piazza Gramsci dove tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 saranno regolarmente aperti non solo prestiti e sale studio, ma anche spazio ragazzi e area piccoli. Grazie alla riorganizzazione voluta dall’amministrazione comunale oltre che al mattino sarà possibile accedere ai servizi anche il pomeriggio senza prenotazione. Sempre da lunedì la sede in via Marina ad Avenza sarà aperta da lunedì a sabato dalle 9,30 alle 17,30, mentre quella di via Garibaldi a Marina resterà aperta dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 18,30.

"Dopo la riapertura della sede di Marina dello scorso dicembre ampliamo il servizio della biblioteca garantendo l’apertura continuata dell’area piccoli e dello spazio ragazzi – spiega l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. Tutto ciò sarà possibile grazie a una riorganizzazione interna che non avrà nessuna ripercussione sui servizi alla cittadinanza, tanto della sede di piazza Gramsci, quanto di quelle di Avenza e Marina. La biblioteca di Carrara, d’altro canto, occupa un vasto edificio articolato in più sezioni e con ingressi distinti e ha quindi necessità molto particolari che ora riusciremo a garantire in maniera continuata".

Nella sede di Carrara è attivo il servizio di prestito in sede, quello di sistema, regionale e nazionale, la lettura dei quotidiani e delle riviste; sono inoltre presenti l’area piccoli e l’area ragazzi. È consultabile l’archivio della Ferrovia Marmifera ed è possibile iscriversi a Mlol Medialibrarionline, la biblioteca digitale. Nella sede di Avenza e Marina è disponibile la sala studio, il prestito in sede, la connessione wi-fi, l’iscrizione per i nuovi utenti e quella per Mlol.