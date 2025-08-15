Biblioteche cittadine e polemiche: "I servizi invece che potenziati sono esternalizzati dal Comune"

"Quando si tratta di potenziare le biblioteche di Carrara, Avenza e Marina l’amministrazione Arrighi proprio non ci sente". A scriverlo è la consigliera comunale di opposizione ed ex presidentessa della commissione cultura, a seguito dell’esternalizzazione del servizio di prestito e attività della biblioteca civica di via Marina ad Avenza. Con la determina numero 4265 dell’8 agosto del settore Affari e servizi generali, l’incarico di gestire questi servizi è stato affidato alla ‘Artemisia servizi culturali’ di Spezia, che si è aggiudicata il bando di gara con un’offerta da 63mila e 500 euro per gestire il servizio fino al 31 luglio del prossimo anno.

"L’amministrazione Arrighi continua imperterrita a realizzare il modello della esternalizzazione di un servizio, che come presidio culturale e sociale fondamentale per la città, dovrebbe restare pubblico - prosegue Mattei -. Nonostante Cisl e Cgil si siano espressi chiaramente in tal senso, ecco che l’amministrazione aspetta le ferie agostane per esternalizzare anche Avenza. Siamo di fronte a quello che in termini fumosi viene definito un ‘riordino’, e cioè il trasferimento di funzioni al privato, con la promessa di maggiore efficienza e risparmio. Credo invece che non si avranno né efficienza, né risparmio - va avanti Mattei -, e che tutta l’operazione risponda ad una mancanza di visione d’insieme del sistema bibliotecario e alla incapacità dell’amministrazione di elaborare politiche culturali adeguate a quello che fu il fiore all’occhiello di Carrara".

"Si tratta di un’operazione che porterà al depotenziamento della rete bibliotecaria nel suo complesso - aggiunge la consigliera comunale -. Piazza d’ Armi già svolge alcuni importanti servizi solo su appuntamento e dovrà affrontare problemi di personale, mentre per Avenza e Marina può palesarsi il rischio di una trasformazione in semplici sale lettura. Oggi ci ritroviamo con la biblioteca di Marina, che dopo l’esternalizzazione, avrebbe dovuto offrire maggiore efficienza e invece limita il servizio. Alcuni utenti mi hanno segnalato che questa sede è in grado di offrire il solo prestito dei libri conservati nelle proprie sale, e se un lettore ha bisogno di prestito interbibliotecario provinciale, regionale ed extra regionale, o di counseling o ricerca, deve rivolgersi altrove".

"La biblioteca di Avenza sita in un luogo ormai deprivato di strutture, con il Centro Amendola che versa in condizioni vergognose, - conclude Mattei -, avrebbe bisogno di attenzioni e di un approccio diverso, a partire dal personale. Mentre a Carrara l’amministrazione si preoccupa del minimo sindacale e cioè a tenere aperte le sale, invece, le biblioteche di altre città diventano soggetti formidabili di rigenerazione urbana. Le biblioteche di Avenza, Marina e Carrara proprio perché al centro di una serie di problemi sociali dovrebbero essere non solo luoghi di accesso alla conoscenza, ma delle vere e proprie infrastrutture capaci di generare benessere e salute urbana. L’obiettivo minimo dell’apertura al lettore ormai non basta più ed è un grande peccato assistere ad un depauperamento progressivo di una rete bibliotecaria alla quale l’amministrazione evidentemente non crede".