Nave incagliata. Posizionate due ancore per ’potenziare’ la stabilità del cargo

Massa, 6 marzo 2025 – Il nostro mare, come risorsa economica, o come luogo dove si sta gestendo l’emergenza, viene discusso ai tavoli che contano. Il sindaco di Massa Francesco Persiani si è recato a Roma dove ha partecipato agli Stati Generali del Turismo Balneare, organizzato dal sindacato italiano balneari: “Un appuntamento fondamentale per il futuro delle nostre coste e del comparto turistico italiano. E stata un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori del settore, in un momento cruciale per chi opera sul nostro litorale. Massa è una città di mare e il turismo balneare è una risorsa da valorizzare, tutelare. Continuerò a portare avanti le istanze del nostro territorio per quanto di mia competenza, affinché non venga penalizzato da scelte incerte e poco lungimiranti”.

Mentre il primo cittadino è a Roma per dialogare con il settore balneare, arriva l’aggiornamento quotidiano sull’emergenza che riguarda la nave Guang Rong. Armatore e ditta incaricata dell’eliminazione del carburante, con i vari consulenti, stanno portando avanti da settimane un doppio intervento, quello sul posto e un altro, tramite la tecnologia. I consulenti stanno utilizzando un software che viene costantemente aggiornato, dov’è riprodotto il gargo ’virtuale’ per permettere ai tecnici di prevedere le operazioni che poi andranno a concretizzarsi dal vivo.

Martedì è stata messa in sicurezza la prua della nave con il posizionamento di due ancore. “Stamani (ieri, ndr) stanno predisponendo i lavori di rizzaggio del braccio della gru e della pala gommata, dei punti di ancoraggio della chiatta che dovrà rimuovere i fusti d’olio presenti tra la mastra e il carico. C’è stata un’ispezione del locale agghiaccio timone (ingranaggi che comandano i timoni) e foro dell’ultima cassa olio di dritta. L’olio presente è stato convogliato all’interno della cassa morchie. Verranno successivamente svuotati i serbatoi della gru e della pala meccanica e anche questi convogliati nella cassa morchie. I liquidi saranno aspirati nei prossimi giorni”.