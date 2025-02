Nave incagliata, svuotati i residui di acqua e carburante. I lavori proseguono, incognita meteo

Massa, 24 febbraio 2025 – Sono proseguite anche nella giornata di lunedì, nonostante il maltempo, le procedure di messa in sicurezza e svuotamento a bordo della nave Guang Rong incagliata al pontile di Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio.

Dopo le operazioni dei giorni scorsi della ditta Neri, incentrate soprattutto sullo svuotamento di olio motore, residui oleosi grassi e gasolio dai vari serbatoi e casse a bordo, l'attenzione di oggi si è rivolta esclusivamente alla rimozione delle acque di sentina. Ovvero quel misto di acqua salata e residuo di carburante.

La nave incagliata, che si è adagiata sul pontile di Marina di Massa danneggiandolo pesantemente (Foto Nizza)

Completamente aspirata la cassa delle acque di sentina, con circa 500 litri. Il liquido in uscita dalla nave viene convogliato all'interno di alcuni camion con tecnologia 'Canal Jet', che permette lo spurgo di pozzi neri, fogne e tubazioni grazie a un sistema idrico ad alta pressione. Anche questa operazione è stata fatta con estrema cautela per evitare inquinamenti al mare e alla spiaggia.

Le operazioni riprenderanno nella mattina di martedì, dato che i camion sono stati interamente riempiti e dovranno tornare a Livorno per lo smaltimento di quanto raccolto nella giornata di lunedì. Tuttavia sulla costa toscana nord ovest è in corso dalle 18 di lunedì un’allerta meteo in codice giallo per una perturbazione che nelle previsioni meteo dura fino a martedì mattina. Tale circostanza potrebbe ostacolare gli interventi sulla nave cargo semiaffondata, mentre l'auspicio del territorio apuano è la rimozione prima della stagione turistica.