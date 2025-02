Nave incagliata e polemiche: "I turisti iniziano a fare domande. Gli operatori sono stati lasciati soli"

Prosegue senza sosta lo svuotamento dei serbatoi della Guan Rong. Ieri "sono stati aspirati circa 9 metri cubi dalle casse sewage. Domani mattina (oggi, ndr) riprenderanno le operazioni di aspirazione per terminare la cassa" fa sapere l’amministrazione comunale. C’è chi lamenta una mancanza di comunicazione, come il comitato Ugo Pisa: "In questo periodo dell’anno i primi turisti iniziano a chiedere informazioni su case in affitto, stanze di alberghi, bed and breakfast, stabilimenti balneari. Cosa possono rispondere gli operatori del turismo se nemmeno loro sono a conoscenza della situazione attuale o di quello che potrà succedere? “Si potrà fare il bagno?”: crediamo che questa diventarà la domanda che ogni esercente si sentirà fare nei prossimi giorni. Possibile che l’amministrazione non si senta in dovere di incontrare la cittadinanza per riferire sui possibili scenari futuri? Possibile che l’opposizione nella città sia talmente imbambolata da non riuscire a proferire alcuna parola su questa situazione, se non un breve e immediato comunicato a difesa del porto? Regna il silenzio e pare ci sia un patto di non belligeranza. La locuzione “nave (elefante) nella stanza” viene infatti utilizzata proprio per indicare un problema che, per quanto ovvio e appariscente, viene ignorato o minimizzato. Un problema molto evidente ma di cui nessuno vuole discutere. Il sindaco Francesco Persiani ha dichiarato che la costa è grande e che quindi non tutto eventualmente sarà perduto. Qualcuno sta rischiando di non poter lavorare e ha diritto di saperlo il prima possibile".