L’appello di Rosato: "Quali azioni previste per aiutare Massa?

Interrogazione parlamentare del deputato Ettore Rosato di Azione ai ministri Salvini e Pichetto Fratin sul caso Guang Rong e recupero del pontile di Marina di Massa. "La sera del 28 gennaio 2025, la nave cargo Guang Rong, battente bandiera cipriota di circa 100 metri di lunghezza e diecimila tonnellate di portata lorda, a causa delle avverse condizioni meteo, si è incagliata nei pressi del pontile lungo la costa di Marina di Massa, danneggiandolo gravemente. Successivamente al disastro, la nave è stata posta sotto sequestro mentre il comandante risulta essere iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di naufragio colposo. Per contenere il rischio di una fuoriuscita di combustibile in mare, nei giorni scorsi sono iniziate le procedure di sistemazione in acqua di panne assorbenti e galleggianti che risultano a distanza di più di ventiquattro ore ancora pulite; allo stesso modo, anche le ispezioni subacquee sembrerebbero confermare l’assenza di tracce di inquinamento; nonostante il rischio ambientale sembri essere al momento scongiurato, destano preoccupazione eventuali sversamenti non ancora riscontrati e le altre forme di inquinamento marittimo comunque derivanti dall’incidente a danno dell’ambiente marino e delle spiagge presenti nel perimetro"

"Non meno preoccupanti risultano le condizioni del pontile distrutto dal mercantile e le ricadute che da questo potranno derivare sul turismo e sull’economia del territorio soprattutto in assenza di tempi certi sullo spostamento della nave incagliata e sul ripristino della banchina portuale; è del tutto evidente che la comunità, profondamente ferita e sgomenta da questo incidente di enorme portata, si aspetta risposte celeri e di vedere riconosciuto quanto prima il proprio diritto ad avere un nuovo e funzionale approccio al mare come quello rappresentato dal suddetto pontile; appare quindi necessario che il Governo, in sinergia con la regione Toscana, metta in campo tutte le azioni utili a riconoscere il danno subito dal territorio massese, a supportare l’azione dell’amministrazione comunale nella gestione di questo evento e a pianificare la rimozione della nave e la ricostruzione del pontile, anche evitando che l’eventuale prolungarsi dei tempi circa l’accertamento delle responsabilità dell’incidente possa influire sui tempi di ripristino del litorale: quale sia la situazione della nave cargo Guang Rong incagliata lungo la costa di Marina di Massa e se risulti scongiurata la fuoriuscita di combustibile e un possibile disastro ambientale; quali iniziative di competenza il Governo intenda mettere in campo al fine di supportare l’azione dell’amministrazione comunale nella gestione di questo evento e al fine di pianificare la rimozione della nave e la ricostruzione del pontile; in quali tempi il Governo ipotizzi si possa giungere a completare la rimozione e la ricostruzione del suddetto pontile e quali misure di compensazione intenda attivare nel frattempo al fine di ristorare il territorio coinvolto".