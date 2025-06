Riparte ’Lungomare by night’. Così la movida è a portata di bus

Massa Carrara, 18 giugno 2025 – Tornano ’Lungomare By Night’ e i servizi estivi dedicati a residenti e turisti per favorire una mobilità sostenibile e garantire spostamenti sicuri e comodi durante la stagione estiva. L’iniziativa è di Autolinee Toscane e Ambito Riviera Apuana d’intesa con la Provincia e i Comuni di Carrara, Massa e Montignoso.

’Lungomare By Night’ è il servizio di bus notturni lungo la costa: va da Marina di Carrara (interscambio a Forte dei Marmi) fino a Torre del Lago. Il servizio è svolto nei giorni 20, 21, 22, 27, 28 e 29 giugno e 5, 6 e 7 settembre, più gli interi mesi di luglio e agosto, dal mercoledì alla domenica. Il collegamento è garantito da due linee: la LBN2 che collega Marina di Carrara a Forte (e viceversa); e la LBN1 che collega Forte a Torre del Lago (e viceversa). La prima corsa è alle 19 di ogni sera in cui è attivo il servizio e prosegue per tutta la notte, fino alle 6 del mattino successivo. Il biglietto costa 5,50 euro per tutta la notte e si può fare a bordo o in contanti o col sistema ’Tip tap contactless’.

“Il successo, crescente, che nei suoi primi tre anni di realizzazione hanno incontrato i bus notturni del ’Lungomare By Night’ è la migliore risposta all’impegno che Autolinee Toscane, assieme alle istituzioni locali, hanno messo per realizzare un servizio utile, efficiente e sostenibile in grado di far viaggiare ogni notte migliaia di giovani, e meno giovani lungo la costa apuana e della Versilia fino all’alba – commenta Tommaso Rosa, direttore di Marketing e Comunicazione di At –. L’anno scorso abbiamo sfiorato 17mila titoli di viaggio venduti. Significa che i nostri lavoratori e i nostri bus hanno permesso a tantissime persone non solo di godere in piena sicurezza delle attrazioni di questa meravigliosa parte della Toscana, ma anche riducendo notevolmente la propria impronta ecologica sul pianeta: perché muovendosi collettivamente sui bus, hanno ridotto di quasi la metà le emissioni di Co2 che avrebbero prodotto spostandosi in auto”.

’Lungomare by night’ quest’anno è entrato anche nelle scuole. “L’Ufficio scolastico provinciale – spiega la dirigente Marta Castagna – ha deciso di promuovere nelle scuole, come informativa, le iniziative promosse in collaborazione con Autolinee Toscane, mediante circolari rivolte agli istituti delle province di Lucca e Massa Carrara. L’iniziativa promuove inoltre la possibilità per tutti i giovani, in particolare gli studenti, di spostarsi in sicurezza e anche di promuovere il viaggiare sicuri durante la notte, nel rispetto del divertimento e dello svago sicuro. In questo contesto si colloca inoltre una sempre maggiore collaborazione con Autolinee Toscane, al fine di agevolare gli spostamenti degli studenti e cercando di fare da filtro per le esigenze che gli stessi utenti hanno nell’utilizzo dei mezzi di trasporto urbano ed extraurbano nella quotidianità”.

Tra gli altri servizi, a Massa, fino al 14 settembre (compreso Ferragosto), sarà attiva la Linea ’In vetta con il bus’ (Linea 66), che collegherà la costa alle Apuane, offrendo un’opportunità unica per chi desidera vivere una giornata tra natura, escursioni e panorami mozzafiato senza la necessità di utilizzare l’auto. Il servizio partirà dalle principali località balneari e raggiungerà i borghi e i sentieri montani. Si può salire fino a Pian della Fioba, al Rifugio Città di Massa e all’Orto Botanico, e raggiungere anche le Terme di San Carlo.

A Carrara, invece, partendo dal centro città, è possibile, grazie alla Linea 50 raggiungere l’area archeologica di Fossacava, la suggestiva cava romana risalente al primo secolo avanti Cristo. Per favorire la visita al centro storico di Carrara è sempre attivo un servizio navetta gratuito, la Linea 107, che collega la città al grande parcheggio di San Martino.