Sub muore davanti all’amico: la tragedia nel mare di Portofino, inutili i soccorsi

Massa, 18 giugno 2025 – Una tragedia ha colpito la nostra provincia in una calda giornata di anticipo d’estate. Un sub di 46 anni, Andrea Guerra, è morto poco prima di mezzogiorno di ieri nelle acque di Portofino mentre si trovava in immersione a punta Vessinaro poco prima della Cala degli Inglesi, meta ambita dai sub, come lo stesso Guerra, grande appassionato di questa attività acquatica. A dare l’allarme è stato il diving che faceva assistenza, che vedendo che qualcosa non stava andando come previsto ha allertato i soccorsi. Immediatamente sul posto è arrivata la Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure che ha recuperato il corpo del sub di origini massesi trasportandolo sul molo Umberto l di Portofino.

Per i sanitari del 118 ed i militi della Croce Verde di Chiavari solo la constatazione del decesso. Resta ora l’indagine avviata per verificare le esatte cause della morte e una verifica delle attrezzature in dotazione al sub deceduto. Secondo le prime informazioni raccolte da parte degli inquirenti l’uomo si sarebbe immerso insieme a un gruppo di amici quando è stato colto da un malore, ma l’esatta dinamica resta ora da chiarire.

Dall’ospedale di Albenga si è anche alzato in volo l’elicottero “Grifo”, ma prima che potesse arrivare sul posto e trasportare in ospedale l’uomo del 1979, è arrivata la comunicazione del decesso del sub. L’intervento dei soccorritori, per quanto pronto, è stato purtroppo inutile. Nessuno dei tentativi di rianimarlo è andato a buon fine e il 46enne è stato dichiarato deceduto ancora prima di arrivare in ospedale. La salma del sub è stata portata all’istituto di medicina legale di Genova, e rimane a disposizione della procura nel caso in cui le autorità vogliano aprire un’indagine su quanto accaduto, per comprendere in maniera approfondita quanto accaduto.

Quello che resta è una comunità duramente colpita da quanto accaduto, un giovane sub che ha perso la vita mentre portava avanti la sua passione.