Massese Buffa un anno dopo, riecco il gol . Ma ci si deve accontentare del pareggio

real forte querceta

1

massese

1

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Borselli, Ricci A., Nicolini, Franzoni, Piccione, Fantini, Lembo, Fortunati. A disp.: Di Nubila, Bassi, Qoshja, Battisti, Vitaggio, Ricci M., Rovetti, Bobbio, Goh. All.: Matteo Verdi.

MASSESE: Gatti, Biagi, Andrei, Zavatto, Lasagna, Lucaccini, Grasselli, Caponi, Buffa, Baudi, Mariani. A disp.: Cozzolino, Vazio, Lucchesi, Favret, Grasso, Centonze, Bertipagani, Marabese, Bonni. All.: Davide Marselli.

Arbitro: Bianchi di Lucca

Marcatori: 7’ pt Buffa, 37’ pt Lembo.

QUERCETA – Esordio ufficiale tutto sommato positivo per la Massese, che pareggia 1-1 in casa del Real Forte Querceta e si giocherà la qualificazione tra sette giorni sul campo amico ‘Vitali’. Alla rete iniziale di Buffa risponde il giovanissimo Lembo, attaccante classe 2006 da tenere d’occhio. Qualificazione ancora in bilico, sarà decisivo il ritorno di domenica a Massa. Marselli recupera l’acciaccato Baudi e lo lancia subito, a fianco di Buffa. Marabrese, anche lui non in perfette condizioni, si accomoda in panchina. Sorpresa in porta, con Gatti preferito a Cozzolino. Out per infortunio Mapelli, Toracca e Bacci. Nel giovane undici iniziale del Real Forte Querceta, solo tre facevano parte della rosa dello scorso anno (Pastine, Nicolini e Fortunati): per il resto un centrocampista di esperienza (Borselli) e tanti giovani. Partita frizzante. Rispetto al Real Forte Querceta, la Massese si presenta con più certezze e giocatori che hanno già dimostrato di poter fare la differenza. Uno di questi è Michael Buffa che proprio un anno fa, su questo campo, segnò in Coppa Italia il primo gol dei bianconeri. Stessa storia… e stessa porta anche un anno dopo: è suo il gol che sblocca l’incontro dopo 7 minuti. Il Real Forte Querceta non si disunisce ma ha le idee chiare. Il pareggio arriva prima dell’intervallo, a siglarlo è uno dei giovani più interessanti, il 2006 Giuseppe Lembo: numero dieci sulle spalle, personalità, entusiasmo e un fiuto del gol niente male... Dopo un’ottima annata in prima categoria con il Romagnano, ha tutto per ripetersi anche in Eccellenza. Nella ripresa il ritmo inevitabilmente cala ma la partita rimane piacevole. Il risultato però non cambia: appuntamento tra sette giorni a Massa per un ritorno tutto da gustare.

Michele Nardini