Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
MassaCarrara
Manufatto abusivo in cava. Manca il nulla osta del parco. Scatta l'ordinanza di rimozione
13 set 2025
ALFREDO MARCHETTI
Cronaca
Manufatto abusivo in cava. Manca il nulla osta del parco. Scatta l’ordinanza di rimozione

Riguarda il bacino entrattivo di Monte Cavallo: erano arrivate segnalazioni e denunce anonime. Una piattaforma in calcestruzzop non strutturale aveva l’autorizzazione del Comune ma non dell’ente.

L’ordinanza del parco delle Apuane



Manufatto abusivo in cava Coltelli. Il Parco ne ordina la rimozione. Lo rende noto lo stesso parco delle Apuane che controlla il sito di sua competenza. Anche a seguito di segnalazioni, fa sapere l’ente, e denunce anonime su attività estrattive senza nulla osta a cava, sono partiti i controlli. Coltelli, nel Bacino estrattivo di Monte Cavallo nel Comune di Minucciano, di fronte alla provincia apuana, dal mese di giugno sono stati effettuati sopralluoghi e ispezioni da parte del comando Guardiaparco, dei tecnici del comune di Minucciano, dei carabinieri forestali e di quelli del comando di Gramolazzo.

In tutti i casi, non è stata rilevata la presenza di attività di estrazione in corso, né di realizzazione di nuovi ravaneti all’interno del sito estrattivo, non sono stati individuati tagli al monte freschi, né tracce di marmettola e/o residui di recente lavorazione.

Gli ultimi rilievi hanno invece individuato una piattaforma in calcestruzzo non strutturale, che, sebbene realizzata con l’autorizzazione rilasciata dal comune di Minucciano, non aveva il necessario nulla osta del Parco, quindi mancante di una autorizzazione ulteriore necessaria affinché si concretizzasse.

Difformità per cui è stata emessa un’ordinanza di sospensione e riduzione in pristino. Alla ditta è stata ordinata la sospensione immediata di ogni attività non autorizzata nell’area, la rimozione della gettata in calcestruzzo e lo smaltimento del materiale in questione. Il lavoro degli ispettori non si ferma qui e proseguirà nel controllare tutte le aree di loro competenza.

