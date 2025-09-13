Frazioni montane al centro e lotta allo spopolamento. I servizi a favore dei fragili

Il progetto ’Benessere per tutti nelle frazioni montane’, cominciato nel giugno scorso e finalizzato ad andare incontro alle esigenze della popolazione del Comune di Pontremoli che vive nelle frazioni montane prosegue il suo percorso. L’iniziativa è stata varata dall’Amministrazione comunale e realizzata insieme alla Società della Salute della Lunigiana in collaborazione con Circolo Anspi e Pro Loco, grazie ad un contributo ottenuto da Regione Toscana. L’obiettivo? Portare servizi sanitari e sociali direttamente nelle zone montane e più isolate, migliorando la qualità della vita degli abitanti e contrastando lo spopolamento. I servizi offerti sono indirizzati verso gli anziani non seguiti da infermieri domiciliari di Asl, in difficoltà a raggiungere i vari centri sanitari del territorio e per questo fragili. Si tratta di prelievi di sangue a domicilio rivolti a pensionati e persone con disabilità o non autosufficienti. Il servizio si attiva con prescrizione medica e viene svolto nelle prime ore del mattino per garantire la consegna tempestiva delle provette. Poi presidi ambulatoriali temporanei: per permettere ai medici di base di essere presenti, a rotazione, nelle frazioni. Importanti anche il ritiro e consegna farmaci, raccolta ricette mediche e supporto alle prenotazioni online. Infine anche l’organizzazione dell’attività fisica e laboratori didattici per coinvolgere gli anziani in attività sociali e intergenerazionali. L’iniziativa ha preso il via 20 giugno scorso e da allora sono stati 15 i prelievi a domicilio effettuati sull’intero territorio, dal personale infermieristico selezionato per l’occasione. "I destinatari sono anziani, non autosufficienti o con disabilità – spiega il consigliere delegato alle Politiche sociali, Paolo Parodi -. Il progetto è andato ad aggiungersi ad altre iniziative ormai concluse, che avevano lo scopo di agevolare chi abita nelle frazioni, per mantenere vivi questi luoghi senza tempo e parte integrante del patrimonio culturale del nostro territorio"."Benessere per tutti nelle frazioni montane" prosegue nel suo intento. Il servizio avviene su appuntamento nelle prime ore del mattino delle giornate del martedì e del venerdì. Determinante il ruolo svolto dalla Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli e dalla Pro Loco Pontremoli, parte integrante del servizio, che va quindi ad affiancarsi a quello di assistenza domiciliare, ampliando la base dell’utenza. N.B.