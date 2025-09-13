Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ospedaliGite paesiRapina supermercatoTentata violenza sessualeFunghi porciniSequestro di auto
Acquista il giornale
CronacaSos donazione di organi: "Il servizio risulta sospeso. Appello per riattivarlo"
13 set 2025
NATALINO BENACCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. Sos donazione di organi: "Il servizio risulta sospeso. Appello per riattivarlo"

Sos donazione di organi: "Il servizio risulta sospeso. Appello per riattivarlo"

La segnalazione di Usb che chiede anche l’aiuto della Società della salute

La segnalazione di Usb che chiede anche l’aiuto della Società della salute

La segnalazione di Usb che chiede anche l’aiuto della Società della salute

Per approfondire:

C’era una volta un ospedale in Lunigiana dove si eseguivano espianti di organi. A Pontremoli infatti sono state diverse le donazioni a partire dal passaggio del millennio. Il 25 gennaio 2001 un’équipe del Santa Chiara di Pisa in trasferta nel presidio pontremolese aveva effettuato l’espianto del fegato e dei reni a una donna di 92 anni, residente a Ceserano, deceduta per emorragia cerebrale. Allora era stato eseguito l’espianto di organi sul donatore più vecchio del mondo e la notizia era stata data dal giornale ’Toscana Trapianti’ dal coordinatore regionale toscano per la donazione e i trapianti Sergio Ardis. Venticinque anni dopo si scopre che all’ospedale di Pontremoli il servizio di donazione di tessuti e organi non è attivo, pur avendo le caratteristiche per farlo. Lo segnala il sindacato Usb. "Il servizio non fu attivato con la promessa che sarebbe stato comunque istituito un percorso e un protocollo che avrebbe permesso di non rendere inutile e disattesa la volontà e il diritto dei cittadini alla donazione. Tramite i nostri delegati sindacali abbiamo chiesto all’Azienda quali fossero i dati inerenti le donazioni in zona, li stiamo aspettando ma ci duole constare che non abbiamo al momento notizie di interventi per donazioni di organi e tessuti in Lunigiana. Qualora i dubbi fossero confermati ci troveremmo di fronte all’ennesima scelta discriminatoria da parte di Asl e Regione nei confronti delle zone geografiche periferiche a favore della centralizzazione indiscriminata dei servizi. La cosa sarebbe oltremodo grave alla luce del fatto che l’attuazione dei percorsi di donazione è compresa nei Livelli essenziali di assistenza e non è certo un optional". Per Usb è paradossale che ai cittadini venga chiesto in comune al momento del rinnovo del documento di identità se vogliono dare il consenso alla donazione quando poi in Lunigiana il servizio non è attivo. Il sindacato chiede l’intervento delle istituzioni e fa appello anche alla SDS perché venga attivato il percorso delle donazioni. "Un’esigenza di salute pubblica e sociale importantissima - conclude USB - Come dimostra la doppia donazione di organi eseguita giorni fa all’ospedale Versilia, grazie alla quale sono stati eseguiti due complessi interventi, che hanno salvatO nove vite".

N.B.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OspedaliTrapianto