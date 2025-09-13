Sos donazione di organi: "Il servizio risulta sospeso. Appello per riattivarlo"

C’era una volta un ospedale in Lunigiana dove si eseguivano espianti di organi. A Pontremoli infatti sono state diverse le donazioni a partire dal passaggio del millennio. Il 25 gennaio 2001 un’équipe del Santa Chiara di Pisa in trasferta nel presidio pontremolese aveva effettuato l’espianto del fegato e dei reni a una donna di 92 anni, residente a Ceserano, deceduta per emorragia cerebrale. Allora era stato eseguito l’espianto di organi sul donatore più vecchio del mondo e la notizia era stata data dal giornale ’Toscana Trapianti’ dal coordinatore regionale toscano per la donazione e i trapianti Sergio Ardis. Venticinque anni dopo si scopre che all’ospedale di Pontremoli il servizio di donazione di tessuti e organi non è attivo, pur avendo le caratteristiche per farlo. Lo segnala il sindacato Usb. "Il servizio non fu attivato con la promessa che sarebbe stato comunque istituito un percorso e un protocollo che avrebbe permesso di non rendere inutile e disattesa la volontà e il diritto dei cittadini alla donazione. Tramite i nostri delegati sindacali abbiamo chiesto all’Azienda quali fossero i dati inerenti le donazioni in zona, li stiamo aspettando ma ci duole constare che non abbiamo al momento notizie di interventi per donazioni di organi e tessuti in Lunigiana. Qualora i dubbi fossero confermati ci troveremmo di fronte all’ennesima scelta discriminatoria da parte di Asl e Regione nei confronti delle zone geografiche periferiche a favore della centralizzazione indiscriminata dei servizi. La cosa sarebbe oltremodo grave alla luce del fatto che l’attuazione dei percorsi di donazione è compresa nei Livelli essenziali di assistenza e non è certo un optional". Per Usb è paradossale che ai cittadini venga chiesto in comune al momento del rinnovo del documento di identità se vogliono dare il consenso alla donazione quando poi in Lunigiana il servizio non è attivo. Il sindacato chiede l’intervento delle istituzioni e fa appello anche alla SDS perché venga attivato il percorso delle donazioni. "Un’esigenza di salute pubblica e sociale importantissima - conclude USB - Come dimostra la doppia donazione di organi eseguita giorni fa all’ospedale Versilia, grazie alla quale sono stati eseguiti due complessi interventi, che hanno salvatO nove vite".

