La Memoria non si ferma. Quelle stragi apuane del settembre 1944

Strage della Certosa di Farneta del 10 settembre 1944: la memoria non si ferma. I nazisti irruppero nei locali della Certosa di Farneta di Lucca nella notte tra il 1 e il 2 settembre del 1944, sorprendendo i padri certosini mentre si recavano in chiesa. Furono rinchiusi e minacciati di morte. I monaci erano sospettati di aver dato rifugio a chi cercava riparo dalla violenza nazifascista. Furono portati a Nocchi di Camaiore dove rimasero alcuni giorni subendo la violenza delle SS. Tra il 6 e il 7 settembre una parte di loro fu trasferita nel carcere di Massa, al Castello Malaspina, mentre la restante parte fu deportata in Germania. Il 7 settembre furono fucilati i primi due monaci: il priore della Certosa, padre Martino Binz, e il vescovo venezuelano Bernardo Montes de Oca. Il 10 settembre le persone rimaste di questo gruppo vennero fucilate in diverse località della periferia di Massa: sulla Foce, a Ponte di Forno, a Ponte Lazzeri, a Ponte di Mignan, a Capannelle, alla Rinchiostra, ai Quercioli, in via Palestro e a Turano.

Sei di queste trovarono la morte a Ponte di Forno. Tra di loro il professor Guglielmo Lippi Francesconi, direttore dell’allora ospedale psichiatrico di Maggiano, catturato a Vecoli dove si era rifugiato, padre Gabriele Maria Costa, procuratore della Certosa, padre Pio Egger, maestro dei novizi della Certosa, don Renzo Tognetti e i civili Liliana Lupetti Rasi e Francesco Tonnari.

Esiste nel merito il documentario ’Itinerari della Resistenza Italiana–L’eccidio dei monaci della Certosa di Farneta–Massa 10 settembre 1944’ realizzato dal compianto storico locale Giancarlo Bertuccelli in cui si ricostruisce quell’avvenimento con alcune testimonianze tra cui quella di Roberto Nani. Una ragazza di Forno, Ada Balloni, allora 16enne quel 10 settembre 1944, con la cugina Flora, da Forno erano dirette a Castagnola. "Giunte poco sotto la piana dove pochi mesi prima, il 13 giugno, era stata consumata la strage di 56 giovani – racconta l’ultima testimone di quella strage – notammo tre corpi adagiati sul ciglio della strada. Due indossavano un saio con un cordone legato in vita. Prese dalla paura, proseguimmo per la nostra strada. Giunte alle Capannelle, notammo una jeep. Dietro, sul cassone aperto, c’era una ragazza bionda affiancata da due tedeschi. Morì dopo essere stata seviziata al ’baraccone’, a Ponte di Forno".

La strage della Certosa è sempre stata ricordata nella nostra città per conto dell’Anpi di Massa (nella foto di Pietro Bertonelli la grande cerimonia del 10 settembre 1984 a Ponte di Forno in occsione del 40° anniversario). Oggi, se ne parlerà a Forno con un evento promosso da Arci XIII Giugno, Anpi di Massa e patrocinato dal Comune. Il ritrovo è alle 15.55 alla chiesetta di Sant’Anna per poi deporre un mazzo di fiori alla lapide dei caduti. Alle 17, in piazza San Vittorio, incontro con il professor Stefano Bucciarelli, già docente di storia e filosofia nei licei e direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Lucca. A seguire Enrico Marchi, presidente del centro studi e ricerche ’Guglielmo Lippi Francesconi’, porgerà i propri saluti. Alle 21 concerto a cura dell’Orchestra Filarmonica Fatica e Sudore ’l’amore ai tempi del Cazhocène’.

Angela Maria Fruzzetti