Natura e lotta ai tumori. Lilt, Cai e Parco Apuane in cammino per la salute

Massa, 20 maggio 2025 – Lilt, Cai e Parco delle Apuane insieme per promuovere salute, ambiente e territorio. Dopo il successo della prima edizione, lunedì 2 giugno torna ’La Salute Viene Camminando… Abbandona le grandi strade prendi i sentieri’, iniziativa presentata ieri nella sede del Parco delle Alpi Apuane alla presenza di Pietro Bianchi, presidente della Lilt Massa Carrara, Andrea Tagliasacchi, presidente del Parco delle Alpi Apuane, Sauro Quadrelli e Gianluca Riccardi del Cai di Massa ’Elso Biagi’, Dina Dell’Ertole, consigliera provinciale e comunale.

La manifestazione, nata per la promozione di un cammino consapevole nella natura, quale strumento di prevenzione nella lotta contro i tumori, si terrà dal Pasquilio verso il monte Folgorito. Sarà possibile vedere le trincee lungo il sentiero Cai 140, fino a qualche anno fa coperte da vegetazione e riscoperte con opere di restauro frutto della collaborazione tra Parco Apuane e Cai. “L’iniziativa inaugurata lo scorso anno è stata una scommessa pienamente vinta - dice il presidente Tagliasacchi - e siamo orgogliosi di aver contribuito a diffondere un messaggio importante come quello della prevenzione attraverso uno stile di vita e della sostenibilità e del contatto salvifico con la natura. Anche per questo abbiamo deciso di formalizzare la collaborazione con la Lilt di Massa-Carrara con un protocollo d’intesa che ci vede impegnati, ognuno con le proprie competenze, nell’unica finalità di promuovere la tutela dell’ambiente anche come antidoto e prevenzione delle malattie oncologiche”.

Il presidente Bianchi ha ringraziato il Parco e il Cai per la sinergia: “Vedere così tante persone unirsi a noi, passo dopo passo, non solo per godere delle bellezze naturali delle nostre Apuane, ma anche per abbracciare uno stile di vita attivo e consapevole, è un successo - ha detto memore dell’esperienza sul sentiero della Tavella, Canevara-Antona. Il presidente Bianchi ha toccato uno dei punti fondamentali del progetto: la cultura della prevenzione. “Educare i giovani a stili di vita corretti significa aiutarli a prevenire in futuro molte malattie che oggi rappresentano un peso significativo per la nostra società. Questo approccio è essenziale per ridurre la pressione sugli ospedali e contenere la spesa sanitaria nel futuro”.

“La montagna terapia è un’innovativa tecnica terapeutico-educativa per il trattamento, la riabilitazione e la prevenzione di problemi socio sanitari e di inclusione in popolazioni di persone fragili - ha spiegato Gianluca Riccardi - Come referente della montagna terapia siamo felici di questo progetto”. Sauro Quadrelli ha illustrato il programma della giornata con ritrovo dei partecipanti alle 9 alla Foce del Termo Pasquilio. Il percorso scelto permetterà di ripercorrere la Linea Gotica e durante il cammino, i volontari CAI guideranno i partecipanti, narrando le vicissitudini di questi luoghi simbolo di Resistenza e libertà. L’arrivo al Col di Melo-Folgòrito è stimato intorno alle 11. Il gruppo farà ritorno alla Foce del Termo. La giornata proseguirà con il pranzo alle 13.15. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.15, l’atmosfera sarà allietata dalla musica dei Cantori e Musicanti senza nome. Il rientro e la conclusione dell’evento sono fissati per le 16. Per info [email protected] o Gilda (Cai) al 328 2112362.

Angela Maria Fruzzetti