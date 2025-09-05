L’addio a Giorgio Armani. I legami con la nostra città

All’età di 91 anni si è spento Giorgio Armani (nella foto), il Re della moda. Armani era molto legato alla costa apuo versilese e da ultimo anche alla nostra città. Memorabile la festa glamour con sfilata di abiti si super lusso che due due anni fa fu organizzata dallo stesso stilista all’interno di Tisg, per presentare lo yacht disegnato da lui per il patron dei cantieri navali, Giovanni Costantino. Una serata esclusiva all’insegna dell’eleganza che ha sempre contraddistinto Armani.

Parliamo dell’Admiral da 72 metri, che ha rappresentato la prima di una lunga collaborazione tra Giorgio Armani e The Italian Sea Group (per il brand Admiral), con il design degli interni firmato da ‘Armani Casa’.

Non solo: Re Giorgio ad agosto aveva organizzato un evento speciale per cento selezionatissimi ospiti tra clienti, attori, calciatori e vip in cava Lazzareschi di cui si parla ancora oggi per la raffinatezza che ha contraddistinto l’evento che ha coniugato il marmo alle specialità locali, a cominciare dal lardo di Colonnata Igp. Un viaggio esperienziale nella suggestiva cava luna.

Un altro importante legame è stato con Pattty Nicoli, la scultrice che ha realizzato nelmarmo bianco il ritratto dello stilista. L’opera si trova nello studio della casa milanese dello stilista, proprio sulla scrivania da cui sono nati capi da sogno e modelli inimitabili.