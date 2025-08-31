La replica dell’assessore Benfatto: "Abbiamo utilizzato criteri oggettivi"

"Abbiamo usato criteri oggettivi, tenendo in considerazione il livello dei campionati senior, ma occorre uscire dalle logiche del passato perché il palazzetto non è di proprietà delle società sportive ma del Comune". L’assessore allo Sport Lara Benfatto (nella foto) difende le scelte fatte: "più volte ho convocato le società di basket ma l’Audax non si è presentata e spero che lunedì si possa avere un incontro chiarificatore perché l’obiettivo è quello di rendere il palazzetto fruibile a tutti, non discriminiamo nessuno. E poi all’Audax abbiamo assegnato alla Dogali tutte le ore dalle 20 in poi per cinque giorni alla settimana, mentre al palazzetto ci sono tutti i giorni dalle 16.30 alle 20". La Benfatto distingue il ruolo politico dalla parentela: "i Legends non sono mio padre, ma una società fatta di tanti ragazzi che si sono distinti sportivamente e che chiedono tre ore in più al palazzetto".

Ma in via Giovan Pietro i problemi riguardano anche l’area esterna perché la corte interna veniva usata anche come parcheggio per le attività commerciali ma da quando è stata chiusa perché individuata area di emergenza, è iniziato il parcheggio selvaggio anche nella stradina interna che conduce all’ingresso della struttura sportiva (che per metà è comunale e per metà è privata), creando problemi di accesso ai proprietari che lì risiedono e che adesso chiedono un intervento del comune per fare rispettare il diritto di passo.

ma.mu.