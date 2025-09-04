La Ferrari alle cave. Il debutto del Cavallino

La Ferrari ha scelto le cave Lazzareschi per presentare Amalfi, l’ultimo modello della casa automobilistica più famosa al mondo. La nuova berlinetta V8 2+ a motore, è stata svelata durante un selezionatissimo gala tra il marmo bianco delle Apuane. Ospiti i clienti e i dealer della maison automobilistica di Maranello, che hanno potuto cenare e apprezzare la nuova Amalfi in una delle cave aperte più spettacolari dei bacini marmiferi, come è appunto quella di Alvise e Fabiola Lazzareschi.

La stessa location scelta da Giorgio Armani come tappa del viaggio esperienziale che ha voluto regalare a circa cento selezionatissimi ospiti, tra cui l’attrice Margherita Buy, il calciatore Mario Balotelli e l’attore Sebastiano Pigazzi, nipote del celebre Bus Spencer, che sarà tra i volti di ‘And Just Like That’, il proseguimento della serie ‘Sex and the City’. Due eventi di livello internazionale realizzati da due delle eccellenze del Made in Italy che per la città di Carrara hanno significato uno spot gratuito. La scelta della cava Lazzareschi per Ferrari non è stata casuale, già la conosceva dallo scorso anno, quando proprio nello stesso piazzale aveva lanciato sul mercato la sua ‘Purosangue’, la prima vettura a quattro porte e quattro posti del Cavallino. Il modello di Amalfi presentato sulle Apuane era di colore di giallo ed è stato molto apprezzato dai ferraristi. Una presentazione ad alta quota con un allestimento da favola: tavoli bianchi come il marmo con un’elegante apparecchiatura posizionati su tappetti a strisce blu e bianchi. Poco distante una pedana palcoscenico con Amalfi coperta da un telo bianco. Tra l’aperitivo al tramonto con vista mozzafiato e la cena esclusiva il nuovo bolide è stato svelato agli ospiti. Questa Gran Turismo a motore anteriore succede alla Ferrari Roma e vanta un motore V8 biturbo da 640 CV, un nuovo volante con pulsanti fisici, un sistema a doppio cockpit digitale e un’aerodinamica attiva. L’Amalfi mira a combinare performance da F1 con l’usabilità quotidiana, mantenendo un design elegante e funzionale, Dell’evento uno dei più quotati dealer della Ferrari, Penskecars italy di Modena ha scritto: " Circondata dal bianco imponente del marmo, la vettura ha svelato le sue linee con la grazia e la potenza di un’opera scolpita nella bellezza. Ferrari Amalfi è una celebrazione del nostro modo di intendere l’eleganza: pura, essenziale, senza tempo. Un omaggio all’Italia, alla sua materia più nobile, e al desiderio di muoversi lasciando un segno", " I nostri ospiti si sono riuniti per un’anteprima esclusiva della nuova Ferrari Amalfi - hanno aggiunto dalla Ferrari Modena official - svelata nel cuore di Carrara -, un luogo dove la pietra scolpita incontra la performance perfetta".

Alessandra Poggi