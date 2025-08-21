Eleganti, potenti e splendenti: le auto d’epoca affascinano il Golfo

"Nella gara, il commendatore Enzo Ferrari, le avrebbe premiate tutte ex aequo". Parola di Mauro Prampolini, storico meccanico Ferrari a Maranello e successivamente capo meccanico Bizzarrini, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione del 4° Concorso di Eleganza per Auto organizzato per celebrare il 100° Palio del Golfo dal Circolo Auto e Moto Storiche La Spezia (Cams), con la collaborazione dello Scuderia Ferrari Club Portofino del presidente Matteo Monzani, il contributo del Comune della Spezia e il supporto del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo.

Prampolini, che ha collaborato nella sua vita professionale allo sviluppo di macchine iconiche come la Ferrari Gto, dopo aver raccontato qualche aneddoto legate a Ferrari, ha premiato – al Dmarine di Porto Mirabello – insieme all’assessore Daniela Carli, la vincitrice della disfida tra Ferrari, ovvero, in rappresentanza del Comitato delle Borgate (ogni auto era ‘abbinata’), la Ferrari F8 Tributo di un colore Rosso extraserie (atteso per ben 2 anni) di Graziano Biancardi.

Seconda, a rappresentare la Borgata di Lerici, la Ferrari F8 Tributo rossa di Claudio Romano, terza, per la Borgata di Tellaro, la Ferrari 488 Pista gialla di Corrado Rossi. Il premio ‘Best in Show’ è stato invece assegnato alla splendida Ferrari 330 GT 2+2 del 1964, appartenuta nientemeno che a Enzo Ferrari e adesso di proprietà di Romano Reggiani; l’autovettura è stata oggetto di un recente restauro direttamente da Ferrari Classiche.

Un pubblico da record ha seguito, la sera precedente, la sfilata di 15 splendide Ferrari sulla pedana allestita in via Chiodo, con speaker Paolo Conti e con presidente di giuria il sindaco Pierluigi Peracchini. Con questo evento si è conclusa la serie di eventi importanti ed esclusivi del Cams per celebrare il Centenario del Palio, Marco Magi.