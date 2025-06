Arezzo, 19 giugno 2025 – La Mille Miglia a Sansepolcro: un successo di pubblico, passione e bellezza

Sansepolcro ha accolto con entusiasmo la Mille Miglia 2025, la “Corsa più bella del mondo”, trasformando la città in un palcoscenico d’eccellenza per il passaggio delle auto storiche e delle Ferrari del Ferrari Tribute.

Il centro storico ha fatto da cornice all’arrivo delle straordinarie vetture d’epoca, che nel primo pomeriggio hanno sfilato per apporre il timbro ufficiale in Piazza Torre di Berta, regalando a cittadini, turisti e appassionati un momento emozionante e irripetibile. A fare da anteprima, in tarda mattinata, l’arrivo delle Ferrari partecipanti al Tribute, che sono state esposte in Viale Diaz, affascinando il pubblico con eleganza e potenza. A seguire poi le auto storiche, meraviglia per gli occhi e per le orecchie grazie ai loro motori roboanti, un fascino senza tempo che ha portato una ventata di freschezza e colore nella Città di Piero.

"È stato un momento di grande orgoglio per la nostra città, che ha saputo accogliere al meglio uno degli eventi più prestigiosi del panorama automobilistico mondiale", ha dichiarato l’Amministrazione comunale, che ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: le forze dell’ordine, i volontari, il personale coinvolto, i commercianti e l’intera cittadinanza, presente e partecipe. Grazie anche al Catering Sottobosco, che ha gestito il pranzo dei ferraristi sotto il Loggiato di Palazzo delle Laudi e al Salumificio Valtiberino e la Gelateria Ghignoni che hanno generosamente offerto rispettivamente saluti tipici e gelato artigianale.

Siamo onorati del fatto che questa grande manifestazione abbia scelto la nostra città come tappa per questa affascinante corsa senza tempo.

La Mille Miglia ha attraversato Sansepolcro lasciando dietro di sé non solo il rombo dei motori, ma anche il ricordo di una giornata straordinaria che ha celebrato passione, tradizione, cultura e orgoglio locale.