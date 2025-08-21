Lo Spezia apre la porta a Leonardo Loria. Il numero uno arriva in prestito dal Pisa

L’attaccante Mirko Antonucci passa al Bari in prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro. Il ds Stefano Melissano riesce a piazzare l’atleta 26enne romano in Puglia, con sensibili benefici sul monte ingaggi, ancora da limare per arrivare potenzialmente a 13 milioni di euro, anche se il traguardo di 15 sarebbe accolto, comunque, benevolmente dalla proprietà.

Restano al palo Cugnata, Serpe, Verde e Colak. Cessioni ritenute fondamentali per il via libera a ulteriori nuovi innesti di cui la squadra necessita, in primis un esterno sinistro per il quale la priorità è Leonardo Sernicola della Cremonese. Nulla da fare per Pieragnolo del Sassuolo e Beruatto del Pisa. In stand-by le posizioni del centrocampista Giulio Maggiore, in uscita dalla Salernitana, ambito anche dal Bari (allo stato attuale il reparto è abbondante, considerando anche la possibile conferma di Corradini) e dello stesso centrale difensivo Giorgio Cittadini dell’Atalanta.

Intanto, è in dirittura l’acquisizione in prestito del portiere Leonardo Loria, di proprietà del Pisa, molto apprezzato da mister D’Angelo che lo allenò sotto la Torre. Prestito con diritto di riscatto fissato in 500mila euro la formula del trasferimento. In uscita il portiere Gian Marco Crespi al Kallithea. Non si registrano sostanziali novità per Esposito e Wisniewski, da monitorare la posizione di Zurkowski, la cui eventuale cessione potrebbe determinare prospettive interessanti in entrata.

Per Lapadula, continua la trattativa con il Pescara, per lui potrebbe esservi un trasferimento last minute in Abruzzo. Cresce, nel frattempo, l’attesa per il derby di domenica contro la Carrarese. Da sponda spezzina sono già 9500 i tifosi in possesso del titolo di accesso allo stadio. Da ieri è aperta anche la prevendita dei tickets per i supporter carraresi muniti di tessera del tifoso. Nelle fila aquilotte mancheranno Sarr, che rientrerà dopo la sosta del campionato, Vignali e Bandinelli, mentre torneranno a disposizione Cassata, Zurkowski e Vlahovic. Nella Carrarese sono in forse Torregrossa, Finotto e Cicconi.

A margine, la prevista inaugurazione del nuovo terreno di gioco in sintetico del ‘Ferdeghini’, prevista per ieri pomeriggio, è stata rinviata a causa del forte maltempo, al pari del match di Coppa Italia Primavera tra lo Spezia e il Perugia. Infine, si sono svolti ieri i funerali dell’ex dirigente dello Spezia Euro Conte, molto legato a Cadimare. Condoglianze sentite dalla nostra redazione.

Fabio Bernardini