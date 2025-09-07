La corsa dei ’barossi’. Scorcetoli in festa

Torna oggi a Scorcetoli, una frazione del comune di Filattiera, la ‘Gara dei Barossi’, arrivata alla sua quinta edizione. I ‘barossi’ sono carretti moderni, senza motore, che in discesa filano veloci come il vento. L’equipaggio è composto da due persone e deve avere abiti intonati al proprio mezzo. Quest’anno sono in gara una ventina di team, lunigianesi ma non solo, alcune coppie arrivano da Sarzana, Mantova, Verbania. Per realizzare la manifestazione, inizialmente lanciata dalla ’Giocatletica’, è stata creata una nuova associazione presieduta da Paolo Moscatelli. "Quello che era cominciato come un gioco tra amici – dice – sta riscuotendo successo. Tra i team in gara non ci sono solo uomini, ma anche donne. E poi ci sono personaggi Disney, come Batman e molti altri, che vogliono scendere in pista a sorpresa". Alle 10,30 le prove poi una pausa per pranzare: dalle 14,30 la gara vera e propria. Non è una competizione di sola velocità, contano molto l’allestimento del carretto, le allegorie e i travestimenti divertenti e originali, le abilità costruttive, la coreografia. Il percorso, in discesa, non cambia: si parte della piazza della chiesa di Ponticello, per arrivare al piazzale del Fringuello. Spettacolo e divertimento sono assicurati.

M.L.