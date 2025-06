La città si mette in mostra. Le nostre bellezze su Rai 2 domani a ’Bellissima Italia’

Massa va in onda su ’’Bellissima Italia-Missione Benessere’, la trasmissione di Rai 2 condotta da Fabrizio Rocca, per la produzione Alter Ego-Ege Produzioni, scritta da Mariano D’Angelo ed Eleonora Tanningher con la regia di Daniele De Luca. La città apuana sarà protagonista, insieme a Pisa, nella puntata speciale che andrà in onda domani alle ore 14,45. Un viaggio alla scoperta di un territorio che in pochi chilometri offre mare, montagna e una storia millenaria tutta da vivere.

Si parte da Massa, guidati dalla (nostra) giornalista Laura Sacchetti, appassionata conoscitrice del territorio. Passeggiando con lei Fabrizio Rocca esplora la città e il suo carattere autentico, per poi salire sulle maestose Apuane dove il conduttore viene intrattenuto da Andrea Ribolini, responsabile dell’Orto botanico Pellegrini-Ansaldi: un giardino alpino a oltre 900 metri di quota, oasi di biodiversità e benessere naturale. Il viaggio continua con i sapori della tradizione: nella puntata vedremo lo chef del ristorante ’I Tre compari’ preparare i tordelli alla massese, piatto simbolo della cucina locale, fatto a mano secondo la ricetta originale, accompagnato dal concittadino ed ex campione di vollery Fabio Vullo. ’Bellissima Italia’ è un programma che racconta il territorio con leggerezza, curiosità e voglia di scoperta, attraverso incontri, sapori e storie che fanno bene all’anima.

"E’ un’ulteriore occasione per mostrare le bellezze del nostro territorio – spiega il sindaco Francesco Persiani – anche in vista della candidatura di Massa a capitale della Cultura 2028. Ma soprattutto è un’azione di marketing territoriale, strategico per valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni e i sapori della nostra Massa. Invito tutti i concittadini a guardare la puntata e a condividerne i contenuti, perchè Massa possa davvero diventare una destinazione strategica per il turismo nazionale e internazionale".

"Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla redazione di ’Bellissima Italia’ per la professionalità dimostrata – aggiunge Giorgia Garau, assessore al turismo – e tutte le persone che, a vario titolo, hanno partecipato alla trasmissione, offrendo con entusiasmo il proprio volto, la propria voce e la propria competenza per raccontare l’identità autentica della nostra città. In particolare, Laura Sacchetti, che con poche ma efficaci parole ha saputo condensare la storia e l’anima di Massa, lo chef Marco Mignani dell’Osteria I Tre Compari, che ha condiviso con passione la ricetta dei tordelli, Fabio Vullo, orgoglio massese, Andrea Ribolini, responsabile dell’Orto botanico gestito dall’Associazione Aquilegia, e Laura Angeloni, imprenditrice concessionaria di cava, che ha accompagnato le riprese al sito di Cava Valsora e al suggestivo biolago del tritone alpestre apuano. Infine, ringrazio gli uffici comunali, la Polizia municipale, Asmiu e il Parco delle Apuane per la collaborazione e il supporto organizzativo. Questa sinergia tra istituzioni, cittadini, operatori e professionisti è la dimostrazione concreta di quanto la nostra comunità sia viva, accogliente e fiera delle proprie radici.