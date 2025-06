Diploma ’Amici di Aisha’. Premio agli alunni di Turano

Ultimo giorno di scuola emozionante per gli alunni della classe V della ’De Amicis’ di Turano che hanno concluso la primaria conseguendo un diploma davvero speciale, quello di ’Amici di Aisha’, la scimmietta blu, mascotte dei piccoli pazienti di Monasterio. Nelle scorse settimane, in occasione della visita dell’Associazione Supereroi Ets all’Opa, la V della ’De Amicis’ ha partecipato a un laboratorio creativo sul coraggio e i giovani studenti hanno conosciuto da vicino le attività di cura e accoglienza del reparto pediatrico di Monasterio.

Giovanissimi, ma sensibilizzati all’importanza della solidarietà e al valore dell’empatia, hanno deciso di impegnarsi in prima persona per sostenere l’Opa e aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie: hanno infatti organizzato, prima in piccoli gruppi e poi collettivamente, mercatini per la raccolta fondi. Un’idea nata spontaneamente dai ragazzi con l’unico desiderio di aiutare i coetanei ricoverati in ospedale per curare il cuore. Insieme, i bambini della V, con la collaborazione di alcuni amici della classe IV, sono riusciti a raccogliere una significativa somma di denaro che hanno voluto destinare alla costruzione della ’Casa di Aisha’, per accogliere e assistere i bambini che arrivano da lontano per curarsi all’Ospedale del Cuore. Un contributo prezioso che stabilisce un profondo legame tra la scuola ’De Amicis’, l’Opa e i suoi piccoli pazienti.

Per ringraziare i ragazzi, durante la festa di chiusura dell’anno scolastico, Elisabetta Donnini, referente di Monasterio per la cooperazione internazionale, ha consegnato agli alunni e alle insegnanti il diploma ’Amici di Aisha’. "E’ stato davvero un piacere per me – spiega Elisabetta Donnini – far visita agli alunni della scuola De Amicis ed è stato coinvolgente condividere con loro i momenti gioiosi ed emozionanti del loro ultimo giorno di scuola. I ragazzi hanno voluto suggellare un importante percorso condiviso con una donazione a favore dei nostri piccoli ospiti: un gesto generoso, frutto di una loro iniziativa supportata e incoraggiata sia dai genitori che dagli insegnanti, per questo dedico un ringraziamento speciale alle maestre che con passione, dedizione e competenze hanno guidato questa meravigliosa classe al primo traguardo. Complimenti alle famiglie per i valori trasmessi ai figli. Buona vita ai ragazzi e l’augurio di un futuro ricco di possibilità".