“Bell’Italia“ per Boccaccio domani su La7

Domani torna su La7 il programma “Bell’Italia in Viaggio“, condotto dal giornalista Fabio Troiano, che racconta le meraviglie del nostro Paese, tra paesaggi, cultura e storia. La puntata domenicale sarà dedicata alla Toscana, con un approfondimento specifico sui luoghi di Giovanni Boccaccio, nel 650esimo anniversario della sua morte. Tante le riprese che la troupe di “Bell’Italia in Viaggio“ ha fatto di recente sul nostro territorio e nei tanti luoghi della Toscana legati allo scrittore,. In particolare, comunque, si è soffermata a Certaldo Alto, dove si trova la casa dell’autore del Decameron e in cui ha sede l’Ente nazionale Giovanni Boccaccio.

In questa puntata di “Bell’Italia in Viaggio“, anche l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio ha avuto il piacere di partecipare, grazie all’intervista che la presidente Giovanna Frosini ha fatto con Fabio Troiano (nella foto, i due sono nella strada principale del Borgo Alto dove ha l’ingresso la casa di Boccaccio).

La professoressa Frosini ha avuto modo di raccontare la figura di Boccaccio e le specifiche della sua casa natale che oggi è il cuore pulsante dell’attività volta a divulgare la conoscenza dell’opera tutta dello scrittore.

La puntata che andrà in onda domani di “Bell’Italia in Viaggio“ è stata realizzata grazie alla collaborazione con Toscana Promozione Turistica e verrà trasmessa domani alle 16.20 su La7, ma si potrà vedere anche online all’indirizzo urly.it/319t-d.