Sport per tutti all’aperto. Incentivi all’attività fisica

Il Comune ha ufficialmente approvato con delibera di giunta l’atto di convenzione con la Società Sport e Salute S.p.A. per la realizzazione del progetto ’Sport di tutti-Parchi Edizione 2024’, promosso dal ministero per lo Sport in collaborazione con Anci e con la stessa Sport e Salute, struttura di supporto al Governo nell’ambito della progettazione, produzione, fornitura e coordinamento dei servizi legati allo sviluppo del movimento sportivo italiano. L’iniziativa ha l’obiettivo di incentivare l’attività fisica all’aperto attraverso la realizzazione di nuove strutture e aree attrezzate all’interno di parchi comunali, spiagge o spazi pubblici, dedicate allo sport a corpo libero.

A seguito della pubblicazione dell’avviso da parte di Sport e Salute nell’aprile 2024, il Comune ha presentato con successo due candidature: il Parco di Magliano, per il modello 4-14 anni e il Parco dei Ciliegi, per il modello ’Large’, comprendente un circuito corpo libero e 8 macchine da allenamento. Entrambi i progetti sono stati ammessi al contributo, con un cofinanziamento da parte del Comune pari al 25% del valore complessivo per il Parco di Magliano e al 50% per il Parco dei Ciliegi, come previsto dall’avviso.

L’approvazione dell’atto di convenzione consente l’avvio della collaborazione biennale tra Comune di Massa e Sport e Salute S.p.A. e, sostiene l’amministrazione, "rappresenta un importante passo avanti nella promozione della salute, dell’inclusione e del benessere attraverso lo sport all’aperto accessibile a tutti. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio verde cittadino, promuovendo spazi urbani che incentivano l’attività fisica libera, gratuita e sicura".