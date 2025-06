La ‘Festa dello sport’. Giochi, tornei ed esibizioni

Dal rugby al tiro a segno, dal futsal alla scherma. Più di 40 associazioni con 20 discipline diverse si sono ritrovate ieri nel Parco dell’Infinito in via della Scogliera per la terza ‘Festa dello sport’. Ragazzi e ragazze hanno potuto per l’intera giornata sperimentare le varie attività, tra giochi, tornei e esibizioni, con uno spazio dedicato anche al progetto ‘In-habit’ e al rapporto tra uomo e animale. Per l’occasione è stata presentata anche la nuova app che darà la possibilità, attraverso tre ‘missioni’ di ottenere sconti e agevolazioni per gli amici a quattro zampe.

"È stata una bella giornata per scoprire la rete delle associazioni sportive che operano sul nostro territorio con la possibilità di avvicinarsi a nuove discipline – ha commentato l’assessore Fabio Barsanti – Un’occasione di socialità e di promozione di un patrimonio identitario e culturale che è portatore di valori e di stili di vita sani e importanti per i giovani ma anche per gli adulti".

Non tutti gli sport, però, hanno potuto festeggiare. Proprio in questi giorni, infatti, il Circolo Nuoto Lucca ha annunciato di aver depositato un nuovo ricorso al tribunale amministrativo regionale per la riapertura della piscina al Palatagliate, mentre la Lucchese 1905 dovrà ripartire dal campionato dilettantistico, anche se resta ancora da capire in quale categoria. "Per quanto riguarda la piscina comunale – ha ribadito Barsanti – abbiamo approvato la delibera di indirizzo dei due nuovi palasport che sorgeranno alle Tagliate, e a breve presenteremo il progetto definitivo. Questo rende materialmente impossibile la riapertura provvisoria dell’impianto. Sulla Lucchese, invece, siamo in una fase delicata e parleremo appena la situazione sarà più chiara. Se dovesse ripartire dall’Eccellenza, sarà infatti primario il ruolo dell’amministrazione comunale".

Jessica Quilici